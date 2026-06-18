Zināmi starptautiskā konkursa "Creative Business Cup" nacionālās atlases uzvarētāji
Radošo industriju uzņēmēju konkursa "Creative Business Cup" nacionālajā finālā uzvarējis mūzikas tehnoloģiju uzņēmums "Mentha Works". Augustā tas pārstāvēs Latviju globālā konkursa finālā, kas notiks Kopenhāgenā, Dānijā tehnoloģiju pasākuma "TechBBQ" ietvaros.
Papildus uzvarai "Mentha Works" iegūs naudas balvu 5000 eiro apmērā no konkursa nacionālā partnera Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.
"Mentha Works" ir Latvijas mūzikas tehnoloģiju uzņēmums, kas rada inovatīvus audio rīkus mūziķiem un skaņas māksliniekiem. Uzņēmuma galvenais produkts ir ģitāras pedālis "Monk Echo". Tā tehnoloģiskā inovācija ir vadības sistēma, kas lietotājiem ļauj vienlaikus kontrolēt vairākus skaņas parametrus ar vienu pogu, padarot sarežģītu skaņas dizainu intuitīvu un viegli pieejamu. 2024. gadā "Mentha Works" uzvarēja arī konkursā "Ideju Kauss".
"Jaunam uzņēmumam vienmēr ir jāmeklē iespējas, kur un kā sevi parādīt plašākai auditorijai. To arī esam veiksmīgi darījuši. Priecājamies par izcīnīto iespēju doties uz "Creative Business Cup" globālo konkursu. Esam pierādījuši, ka mūsu produkts un arī bizness ir dzīvotspējīgs. Tagad fokusēsimies uz to, kā palielināt ražošanas apjomus," nākotnes plānus ieskicē uzņēmuma līdzdibinātājs Toms Lazdovskis.
Soli aiz globālā fināla palika un 2. vietu izcīnīja uzņēmums "BLSH Technologies". Tas izstrādā inovatīvas transportlīdzekļu rokas vadības sistēmas, kas ļauj cilvēkiem ar apakšējo ekstremitāšu funkcionāliem traucējumiem un muguras smadzeņu traumām vadīt automašīnu patstāvīgi. Produkta inovācija ir patentēts bremžu fiksācijas mehānisms bez pogām, kas ļauj lietotājiem ar ierobežotām roku funkcijām droši un ērti vadīt transportlīdzekli.
Savukārt 3. vietā ierindojās uzņēmums "Bookgenie". Tas gan vecākiem, gan skolotājiem nodrošina iespēju dažu minūšu laikā izveidot pielāgotas aktivitāšu darba lapas un grāmatas mācībām, izmantojot mākslīgo intelektu vai manuālu satura ievadi. Lietojot šo risinājumu, nav nepieciešamas dizaina prasmes. Pašlaik lietotāji var ģenerēt un lejupielādēt drukājamus materiālus pdf formātā. Fiziski drukātas grāmatas būs pieejamas tuvāko trīs mēnešu laikā.
"Creative Business Cup" ir globāla iniciatīva, kuras misija ir uzņēmējdarbības un inovāciju stiprināšana radošajās nozarēs. Radošās nozares ir ekonomikas nozares, kuru galvenais resurss ir cilvēku radošums, talants, zināšanas un intelektuālais īpašums. Tās rada inovatīvus produktus un pakalpojumus ar kultūras un māksliniecisku vērtību.