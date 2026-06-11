Nogurums no “AirPods”? Nostalģija? Kāpēc cilvēki atkal izvēlas austiņas ar vadu?
Divtūkstošo gadu estētika atgriežas pilnā sparā. Modes pasaulē atdzimšanu piedzīvo zemie džinsi, mazās plecu somiņas, sudrabaini aksesuāri. Tas ir šī brīža stils, kam spēcīgu un nostalģisku punktu uz “i” pieliek vada austiņas.
Ne tikai novērojumi, bet arī pētījumi rāda, ka arvien vairāk cilvēku vēlas atgriezt pie šī klasiskā risinājuma. Vai tā ir tendence? Īslaicīgs sentiments? Nogurums no jaunajām tehnoloģijām? Modes tendence? Kāpēc cilvēki un jo īpaši jaunieši šobrīd dod priekšroku vada austiņām, atbild aktieris, režisors un tehnoloģiju eksperts Jurģis Spulenieks.
Tirgus izpētes uzņēmuma “Circana” dati rāda, ka vada austiņas pēc vairākiem aizmirstības gadiem atkal atrod ceļu pie pircējiem. Lai gan bezvada austiņas joprojām dominē tirgū, eksperti norāda, ka pirmo reizi kopš 2019. gada novērojama tik spēcīga interese par vada austiņām. Izteiktāk tas redzams ASV, kur 2025. gadā šīs produktu kategorijas pārdošanas apjomi sāka augt pirmo reizi piecu gadu laikā. Savukārt 2026. gadā ieņēmumi no vada austiņām pieauga par aptuveni piektdaļu. Šāds trends novērojams ne tikai ASV, bet arī citviet pasaulē, ieskaitot Latvijā, kur jo īpaši jaunieši iecienījuši izmantot šo klasisko austiņu modeli.
“Ir grūti pateikt, vai tas ir sociālo tīklu izraisīts trends jauniešu vidū vai sentimentā balstīta tehnoloģiju izmantošana,” tā par iespējamiem iemesliem vada austiņu atdzimšanai izsakās Jurģis. Viņaprāt, pirmo ir vieglāk izskaidrot, jo jaunieši bieži sociālajos tīklos izmanto jau radītu, vairāku desmitgažu senu saturu, kas mēdz kļūt virāls. Līdzīgas paralēles var savilkt arī ar citām “it kā aizmirstām” tehnoloģijām. Piemēram, pirms neilga laika līdzīgu renesansi piedzīvoja “Polaroid” fotoaparāti. “Vienlaikus ar sentimentu ir citi noteikumi. Tas attiecas uz paaudzēm, kas šādus produktus jau ir savulaik izmantojušas. Piemēram, “Motorola RAZR 2019” tālrunis ir atsauce uz atveramiem podziņtelefoniem, tikai modernā veidolā”, pauž tehnoloģiju eksperts.
Tomēr cilvēki vada austiņas mēdz izvēlēties arī praktisku iemeslu vadīti. Jurģis skaidro, ka vada austiņām esot divi galvenie praktiskie ieguvumi. Pirmkārt, tās nav aprīkotas ar akumulatoru, tāpēc neizlādējas. Otrkārt, vada savienojums nodrošina praktiski tūlītēju skaņas pārraidi, tāpēc nav jūtama nobīde starp redzamo attēlu un dzirdamo skaņu.
Vienlaikus atgriešanos pie vada austiņām Jurģis nesauktu par tendenci. “Drīzāk tā ir apstiprināšanas nosliece (confirmation bias), kad cilvēki pamana to lietu, kas tajā mirklī ir personīgi aktuāla." Eksperts arī uzskata, ka vada austiņas nekonkurēs ar “AirPods” un citiem populāriem bezvada austiņu risinājumiem. “Šobrīd tendences drīzāk nosaka nevis lietotāji, bet ražotāji, tādēļ neredzu pamatojumu, ka vada austiņas varētu izkonkurēt bezvada austiņas”. Tomēr ir atsevišķas lietotāju grupas, kas dažādu iemeslu dēļ neatkāpsies no klasiskā risinājuma. “Vēl aizvien vada austiņas ir zelta standarts radošajās industrijās, piemēram, ierakstu studijās, skaņas pēcapstrādē. Nedomāju, ka tās pazudīs no profesionāļu arsenāla, jo tur ir svarīga minimāla aizture, kas tomēr vadiem ir pārāka pār bezvada risinājumiem”.
Pagaidām gan vēl ir grūti pateikt, cik ilgi vada austiņas vēl būs aktuālas. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka tā nav tikai tāda nišas parādība, bet veselas produktu grupas atdzimšana, ienesot pasaulē mazliet nostalģijas un krāsaino 2000. gadu atmiņas. Vai vada austiņas būs populāras arī nākamgad, domas dalās, bet no veikalu plauktiem tās nepazudīs. “Domāju, ka paralēli eksistēs gan vada, gan bezvada austiņas. Pirmās būs populārākas audio jomas profesionāļiem, otrās - ikdienas patērētājiem", uzskata Jurģis Spulenieks.