Rīgā sācies ilgtspējīgas modes un jauniešu kultūras festivāls "Bourzma Boutique 2026". FOTO, VIDEO
Ceturtdien Rīgā sākās ilgtspējīgas modes un jauniešu kultūras divu dienu festivāls "Bourzma Boutique 2026".
"Bourzma Boutique 2026" modes skate; 21.05.2026.
Festivāla pirmajā dienā 21. maijā savas kolekcijas prezentēja žūrijas atlasītie dizaineri no Latvijas un citām Eiropas valstīm, demonstrējot ilgtspējīgu modi. Savukārt otrās dienas programmā 22. maijā Grīziņdārzā paredzēts "Bourzma Dance Battle", kas iecerēts kā deju sacensības ar dalībniekiem no Latvijas un ārvalstīm. Programmu papildinās dizaineru zīmolu prezentācijas un radošās darbnīcas.
"Mēs izceļam skaistumu kontrastā — ar ilgtspējīgas modes skati vēsturiskajā bankas ēkā Vecrīgā un radošo enerģiju modernajā Grīziņdārzā. "Bourzma Boutique 2026" norisinās 21. un 22. maijā Rīgā, pārvēršot pilsētas centru par ilgtspējīgas modes un radošās kultūras satikšanās vietu. Festivāls apvieno jaunos dizainerus un radošos talantus no Latvijas un citām Eiropas valstīm, izceļot ilgtspējīgu "ready-to-wear" modi, pārstrādātus materiālus un inovatīvas pieejas vides izaicinājumiem - radot divu dienu pieredzi, kur vēsturiska vide satiekas ar pilsētas enerģiju un apzināta mode savienojas ar mūsdienu kultūru," teikts organizētāju aprakstā.