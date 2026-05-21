Konkursa "Latvijas e-Auto 2026/2027" jaunajā sezonā sacentīsies 28 elektroauto, tostarp ar iespaidīgu 800 km sniedzamību
Pēc 19. maijā notikušās atklāšanas preses konferences ir sācies konkurss “Latvijas e-Auto 2026/2027”, kur šobrīd pieteikti 28 elektroauto modeļi no 17 ražotājiem.Konkurss norisinās brīdī, kad elektroauto piedzīvo jaunu uzmanības vilni, ko veicina gan atjaunotais valsts atbalsts elektroauto iegādei, gan augstās degvielas cenas.
Jau trešo gadu konkursa žūrija reālos Latvijas braukšanas apstākļos vērtēs aktuālākos tirgū pieejamos elektroauto. To vidū ir modeļi ar sākuma cenu no 22–30 tūkstošiem eiro līdz jaudīgiem premium segmenta auto cenu kategorijā virs 70 tūkstošiem un elektrisko sniedzamību līdz pat 800 kilometriem WLTP ciklā.
“Šī sezona būs īpaši interesanta, jo dalībnieku sarakstā redzams ļoti plašs elektroauto klāsts. Žūrijai būs jāvērtē kompakti pilsētas auto, lieli ģimenes automobiļi, pat īsti darba zirgi, kā arī jaudīgi un ātri premium segmenta modeļi. Tas vēlreiz apliecina faktu, ka mūsdienās elektroauto tehnoloģijas ir sastopamas segmentos, kuros vēl pavisam nesen to esamība šķita kā zinātniskā fantastika,” stāsta konkursa “Latvijas e-Auto” organizators, auto žurnālists un “TAVS AUTO TV” galvenais redaktors Roberts Jansons.
Šobrīd konkursā pieteiktie auto modeļi: BMW iX3, BYD ATTO 3 EVO, BYD DOLPHIN SURF, BYD SEAL, CUPRA Raval, Ford Explorer EV, KGM Musso EV, Kia EV2, Kia EV5, Kia PV5 Cargo, Lexus ES, Lexus RZ, Mazda 6e, Mercedes-Benz CLA 350 4M EQ, Mercedes-Benz GLB 250+ EQ, Mercedes-Benz GLC EQ SUV, MG 4 Urban, MG S6, Nissan MICRA, OMODA E5, Renault 4 E-Tech electric, Subaru e-Outback, Subaru Solterra, Subaru Uncharted, Toyota bZ4X Touring, Volvo ES90, Volvo EX60 un XPENG P7+. Jaunu konkursa dalībnieku pieteikšana iespējama līdz pat žūrijas fināla testa braucieniem septembra nogalē, kad konkurence var kļūt vēl spraigāka.
Par elektroauto tirgus attīstību plašākā kontekstā runā arī konkursa partneri. “Ja pirms pieciem gadiem valstī bija vien pāris tūkstoši elektroauto un hibrīdauto, kas neveidoja pat pusprocentu no kopējā autoparka, tad šī gada aprīlī to īpatsvars jau sasniedzis 2,8%, pārsniedzot 22 tūkstošus automašīnu. Divas trešdaļas no tām ir pilnībā elektriskas. Ņemot vērā pašreizējo degvielas cenu kāpumu un jauna valstsatbalsta pieejamību, konkurss “Latvijas e-Auto” notiek īpaši aktuālā laikā, kad elektromobilitāte piedzīvo jaunu intereses vilni. Ja pirmajā konkursa gadā uzsvars bija uz premium klases modeļiem, bet 2025. gadu raksturoja Ķīnā ražoto modeļuuznāciens, tad šogad dominē ražotāju otrās un trešās paaudzes elektroauto ar būtiski uzlabotu veiktspēju,” skaidro “SEB bankas” līzinga pārvaldes pārstāvis Matīss Janevičs-Dambis.
Elektroauto attīstību arvien ciešāk nosaka ne tikai pašu automobiļu tehnoloģijas, bet arī uzlādes infrastruktūras pieejamība un lietošanas ērtums. “Latvija šobrīd atrodas ļoti labā pozīcijā turpmākai elektroauto skaita izaugsmei. Publiskās uzlādes infrastruktūra pēdējos gados ir attīstījusies ļoti strauji, un pēc uzlādes punktu pieejamības Latvija jau šobrīd apsteidz vidējo situāciju Eiropas Savienībā. Latvijā uz vienu publisko uzlādes punktu vidēji ir aptuveni septiņi elektroauto, kamēr ES tie ir ap 13. Tas nozīmē, ka mūsu infrastruktūra šobrīd ir labi sagatavota straujākam elektroauto skaita pieaugumam, ko papildus veicinās arī jaunā valsts atbalsta programma elektroauto iegādei," norāda Māris Sīklis, “Ignitis ON”elektromobilitātes vadītājs Latvijā.
Konkursa organizatori uzsver, ka “Latvijas e-Auto” mērķis nav tikai noteikt sezonas uzvarētāju. Konkurss palīdz sabiedrībai labāk orientēties arvien augošajā elektroauto piedāvājumā, salīdzinot būtiskākos aspektus, kas ietekmē auto izvēli ikdienā – cenu, sniedzamību, uzlādes infrastruktūras pieejamību, kopējās lietošanas izmaksas un komfortu.
“Šogad konkurss izskatās īpaši intriģējošs. Turpinās jaunu ražotāju ienākšana un redzam būtisku SUV un premium segmenta auto pieaugumu. Uz papīra viss izskatās iespaidīgi – lielāki nobraukumi, jaunas tehnoloģijas, plašāks piedāvājums, bet realitātē vienmēr svarīgākais ir, kā tas strādā ikdienā un kādas ir patiesās auto lietošana izmaksas. Tieši tāpēc šādi testi ir vērtīgi, jo tie palīdz no solījumiem nonākt līdz faktiem. Un šogad jautājumu ir daudz vairāk nekā atbilžu – tas padara šo konkursu patiešām interesantu,” izceļ Arnis Jaudzems, “SIXT” Baltijas un Somijas vadītājs.
Konkursa dalībniekus vērtēs plaša žūrijas komisija, kurā apvienoti auto žurnālisti un eksperti inženierijā, elektromobilitātē, uzlādes infrastruktūrā, finansēšanā, autosportāun patērētāju vajadzību izpratnē. Tas ļauj konkursa dalībniekus vērtēt plašāk par tehniskajiem datiem,īpaši ņemot vērā kopējo vērtību potenciālajam pircējam.