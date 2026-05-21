Ukraiņi iznīcinājuši Krievijas pilotu apmācības bāzi - likvidēti specvienību karavīri un augsta ranga virsnieks
Ukrainas Bezpilota sistēmu spēki koordinācijā ar Ukrainas Drošības dienestu (SBU) nakts operācijā 20. maijā veica operāciju "Ahmata sniegs", kā laikā tika iznīcināts nozīmīgs Krievijas armijas objekts, kas atradās okupētajā Sņežnajā Doneckas apgabalā.
Objekts kalpoja bezpilota lidaparātu pilotu apmācībai, kā arī munīcijas un komponentu ražošanai droniem. Operācijas kadri tika publicēti Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku (SBS) veidotā video. Trieciena rezultātā tika bojātas ražošanas un remonta telpas, kur atradās četra bruņumašīnas "Tigr", kam bija nepieciešams remonts. Visa tehnika tika iznīcināta.
Uzbrukuma rezultātā tika likvidēts objekta vadītājs – pulkvežleitnants ar iesauku "Brūnais", un kopējie neatgriezeniskie okupantu zaudējumi sastādīja vismaz 65 cilvēkus. Tā bija 78. speciālo uzdevumu pulka "Sever Ahmat" kursantu-specvienību vienība. Papildus tehnikai un personālam, objektā tika iznīcināta munīcija un komponenti bezpilota sistēmu ražošanai.
Videoklipā redzami ne tikai kadri no Ukrainas droniem trieciena brīdī, bet arī seku attēli, ko uzņēmuši vietējie iedzīvotāji, kas pierāda, ka okupantu objekts tika pilnībā iznīcināts.
SBS norāda, ka šādu objektu iznīcināšana samazina Krievijas armijas spējas apmācīt dronu ekipāžas, remontēt bruņutehniku un nodrošināt vienības frontes līnijā. Ukrainas militārie avoti piebilst, ka šobrīd okupantiem ir palikuši tikai divi līdzīgi apmācību centri.