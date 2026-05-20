Uz muzejiem par puscenu: Muzeju naktī Vivi vilcieniem būs īpaša atlaide
Šī gada 23. maijā, Muzeju naktī, Vivi vilcieniem, kuri no sešiem vakarā līdz pusnaktij atradīsies ceļā, elektroniskās un drukātās viena brauciena pilnas cenas biļetes varēs iegādāties ar 50% atlaidi. Tas nozīmē, ka atlaide būs, piemēram, arī vilcienam, kas ceļu no Skultes uz Rīgu sāks plkst. 17.09 un Rīgas Centrālajā stacijā ieradīsies 18.23.
Biļetes ar jau piemērotu atlaidi ātri, ērti un droši var nopirkt elektroniski mūsu tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē – vilcienu kustības sarakstā visiem šiem 23. maija reisiem biļešu cena jau ir norādīta ar 50 % atlaidi. Biļetes ar atlaidi varēs iegādāties arī kasēs, taču gadījumā, ja konkrētajā pieturā kase būs slēgta, biļeti ar atlaidi konduktors noformēs vilcienā. Citas vilciena biļešu atlaides nesummējas ar Muzeju nakts akcijas atlaidi.
Ar vilcienu var ērti sasniegt un bez maksas apmeklēt plašu muzeju klāstu ne tikai Rīgas centrā, Jūrmalā vai Liepājā, bet arī citviet. Iedvesmai Vivi ir apkopojuši vairākus muzejus, kurus no tuvākās vilciena stacijas iespējams sasniegt dažu minūšu gājienā.
Skultes līnijā:
• Muzejs “Dauderi” (Rīga, Zāģeru iela 7) – 10 min no pieturas Dauderi
• Carnikavas novadpētniecības centrs (Carnikava, Jomas iela 7) – 16 min no pieturas Carnikava
Jelgavas līnijā:
• Ojāra Vācieša muzejs (Rīga, Ojāra Vācieša iela 19) – 10 min gājienā no pieturas Torņakalns
• Jāņa Akuratera muzejs (Rīga, Ojāra Vācieša iela 6a) – 11 min no pieturas Torņakalns
• Olaines vēstures un mākslas muzejs (Olaine, Jelgavas iela 9) – 12 min no pieturas Olaine
• Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs (Jelgava, Akadēmijas iela 10) – 14 min no pieturas Jelgava
• Jelgavas pils muzejs (Jelgava, Lielā iela 2 – 10 min no pieturas Jelgava
Aizkraukles līnijā:
• Ogres vēstures un mākslas muzejs (Ogre, Brīvības iela 36) – 8 min no pieturas Ogre
• Daugavpils Kultūras pils Nacionālo kultūru centrs (Daugavpils, Varšavas iela 14) – 19 min no pieturas Daugavpils
Siguldas līnijā:
• Cēsu muzejs (Cēsis, Pils laukums 9) – 10 min no pieturas Cēsis
• Valmieras muzejs (Valmiera, Bruņinieku iela 1) – 33 min no pieturas Valmiera
• Vienkoču parks un Kokamatniecības muzejs (Līgatnes pagasts, “Vienkoči”) – 31 min no pieturas Līgatne
Tukuma līnijā:
• Ojāra Vācieša muzejs (Rīga, Ojāra Vācieša iela 19) – 10 min gājienā no pieturas Torņakalns
• Jāņa Akuratera muzejs (Rīga, Ojāra Vācieša iela 6a) – 11 min no pieturas Torņakalns
• Raiņa un Aspazijas vasarnīca (Jūrmala, Jāņa Pliekšāna iela 5-7) – 14 min no pieturas Majori
• Tukuma Mākslas muzejs (Tukums, Harmonijas iela 7) – 18 min no pieturas Tukums I
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.