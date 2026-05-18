Latvijā izsludināts dzeltenais brīdinājums
Jaunā nedēļa Latvijā sāksies ar mainīgiem un vietām bīstamiem laikapstākļiem: kamēr Kurzemē vēl būs gaišāks, no dienvidaustrumiem valsti sāks pārklāt lietus, pērkona negaisi un paaugstināta riska zona ar stiprām vēja brāzmām, krusu un virpuļviesuļiem.
Pirmdien Latviju no dienvidaustrumiem šķērsos nokrišņu zona, kas daudzviet atnesīs lietu, prognozē sinoptiķi.
Vietām lietus būs stiprs, iespējami arī pērkona negaisi. Atsevišķās vietās — galvenokārt Latgalē — negaisa laikā iespējama arī vētra, virpuļviesuļi un liela krusa.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts austrumu un centrālajā daļā izsludinājis dzelteno brīdinājumu par pērkona negaisu.
Nedēļas pirmā diena gaidāma pārsvarā mākoņaina, gaišāks laiks saglabāsies Kurzemē. Sākot no valsts dienvidaustrumiem, daudzviet gaidāms lietus. Pūtīs mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12…+19 grādiem.
Rīgā mākoņu kļūs vairāk, vakarā gaidāms lietus. Pie lēna līdz mērena ziemeļu, ziemeļaustrumu vēja gaiss iesils līdz +16 grādiem, pie jūras saglabāsies par dažiem grādiem vēsāks laiks.
No dienvidaustrumiem tuvojas ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī būs no 1014 hektopaskāliem Latgales dienvidos līdz 1020 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļos.
Vietām valsts rietumu un centrālajā daļā — galvenokārt Zemgalē un Rīgas reģionā — saglabājas augsta ugunsbīstamība mežos.