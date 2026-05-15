Radio Star FM ētera personības izmēģina Lexus RZ ar steer-by-wire stūri
Modernizētais elektromobilis Lexus RZ izceļas ne vien ar paaugstinātu jaudu, F Sport komplektāciju un lielāku sniedzamību, bet arī neparastas formas stūresratu, kas vainago steer-by-wire “bezkontakta” stūres iekārtu. TV Auto ziņu vadītājs Normunds Avotiņš uzaicināja šo inovāciju izmēģināt kolēģus no radio Star FM.
Kāda laimīga sagadīšanās - uz tikšanos ar neparasto stūri ieradušies gan Star FM Brīvdienu cilvēki Ieva un Artūrs, gan viņu pēcpusdienas kolēģis Egons Reiters. Egons ar jauno Lexus RZ jau ir braucis, tāpēc Star FM kora biedriem kļūst par tehnoloģiju gidu: “Ja stūre nav savienota ar riteņiem, nav arī vibrāciju uz stūri. Tas gan nenozīmē, ka stūrei jābūt tādas formas.” Jā, bet Lexus stūre ir TĀDAS formas, un pirmais vietu šajā sapņu tramvajā ieņem Artūrs Mednis: “Starts ir diezgan jancīgs. Pats pirmais, ko sapratu - kustība ir asāka.”
Tā kā stūre nav savienota ar riteņiem, mehānisms var brīvi mainīt pilnu apgriezienu skaitu. Jo ātrāk brauc, jo mazāk jāgroza - gluži kā Formula 1 Mazos ātrumos elektriskā stūre kļūst brīvāka. “Parasti stūre uz vietas jāgriež kādas 2,5 reizes? Bet te - viens kārtīgs vēziens un esi apgriezies,” teic Artūrs. Stūres atpakaļreakcija ir gluži kā parastam, labi būvētam benzīna krosoveram. Tikai zemstūres sviras gan griežas līdzi kā apaļš turnikets.
Bet ko par Lexus lustīgo stūri teiks Ieva Janiševa, kas ikdienā brauc ar tieši tikpat lielu, tikai citas markas elektromobili? “Šis ir ļoti dīvaini. Prasās roku uzlikt augšā.” Braucot “visiem vienā virzienā”, īstās emocijas acīmredzot neraisās.
Pamēģināsim citādi! Ieva izmēģinās Lexus RZ 550e pieejamo Lexus Interactive Manual Drive. Saīsināti, IMD. “Ak tu dieviņ, kāpēc?” To, šķiet, līdz galam nezina arī pats Lexus. Taču kombinācijā ar 409 elektriskiem zirgspēkiem ir jautri. “Wow, šis ir inčīgi, es jūtos kā sacensībās,” atzīst Ieva. IMD funkcija aizrauj arī Artūru: “Ārprāts, tas klausa un neslēdzas “uz augšu”! Mazliet, ir sajūta, ka tu ar spēļu mašīnu brauc.”
Laiks apkopot iespaidus. Vai radio ļaudīm patīk jaunā Lexus RZ bezkontakta stūre? Ieva: “Stūre man patika. Bet vai pati tādu gribētu? Pagaidām nē….” Artūrs: “Stūre aicina pareizi turēt rokas. Tā ir labā ziņa!” “Pārāk kliedzoši tam, ko tu sagaidi. Lexus taču ir stāsts par komfortu vai ne?” - tā vairāku Lexus īpašnieks un Star FM Autopilota balss Egons. “Būtu forši, ja Lexus to veco kupeju (LFA) izvilktu ārā. Tai šāda stūre būtu kā uzlieta!”
Angliski neparastais stūresrats saucas yoke. Latviski gandrīz kā joks. Kā to varētu pareizi latviskot? Stūre, kas nav stūre? Džoistiks? Uz šo jautājumu skaidras atbildes pagaidām nav.