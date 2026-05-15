Latvijā sāk ievākt pirmās zemenes, bet vēsā pavasara dēļ raža kavējas
Latvijā vairākās siltumnīcās un tuneļos sākusies zemeņu pirmās ražas ievākšana, tomēr vēsā pavasara dēļ šogad ogas nogatavojas lēnāk nekā iepriekšējos gados, un vairāki audzētāji pirmo pilnvērtīgo ražu sagaida nākamnedēļ, atzina aptaujātie zemeņu audzētāji.
SIA "Mad Nordic", kas strādā ar zīmolu "Augusta zemenes" un audzē zemenes siltumnīcās un tuneļos, agronoms Guntars Dzērve pauda, ka viņa saimniecībā pirmās zemenes jau sāk parādīties, bet ļoti lēni, un tās nebūs tik agri kā iepriekšējos gados.
Agronoms arī pieminēja, ka viņa kolēģi Talsos un Mangaļos jau vāc pirmās ogas. Tāpat Jēkabpils pusē jau ir pirmās ogas, kuras tiek lasītas pārdošanai, savukārt "Augusta zemenes" vēl nav sākusi ievākt pirmās zemenes.
"Augusta zemeņu" siltumnīcās audzēto zemeņu pirmo ražu pilnvērtīgi varēs ievākt aptuveni pēc nedēļas, sacīja Dzērve.
Viņš skaidroja, ka patlaban Latvijā audzētās zemenes, kuras jau tiek vāktas, ir audzētas apkurināmās siltumnīcās. Turpretī "Augusta zemeņu" siltumnīcas nav apkurinātas, tādēļ ogas vēl nav nogatavojušās.
Runājot par Latvijas zemeņu cenām, Dzērve sacīja, ka patlaban tās audzētavās svārstās no 10 līdz 15 eiro par kilogramu. Savukārt pēc ražas ievākšanas arī no neapkurinātām siltumnīcām zemeņu cena varētu būt robežās no astoņiem līdz 12 eiro par kilogramu.
Viņš arī uzsvēra, ka zemeņu audzētāji apzinās, ka šogad iedzīvotāju pirktspēja ir zemāka nekā iepriekšējos gados, kā arī interese par dārgajām zemenēm ir krietni zemāka. To ietekmējušas pieaugušās izmaksas degvielai, elektroenerģijai un apkurei.
Šogad laika apstākļi ir stabili vēsi, kas ir diezgan labvēlīgi segtajās platībās audzētām zemenēm, sacīja agronoms, skaidrojot, ka šādos apstākļos zemenēm mazāk attīstās dažādas slimības, tādēļ nepieciešams arī mazāk augu aizsardzības līdzekļu.
Dzērve paredz, ka raža šogad būs laba, jo šajā pavasarī nav bijis krasu temperatūras svārstību, piemēram, kad vienā dienā ir +25 grādi un otrā +2 grādi. Viņš arī atzina, ka laika apstākļi bija sausi, bet zemenes segtajās platībās tas gandrīz neietekmē, jo tur ir vieglāk kontrolēt ogu laistīšanu un barošanu.
Patlaban ir diezgan liels sociālo tīklu reklāmu spiediens, bet fiziski ogu pietiekami lielā daudzumā vēl nav, tādēļ šīm zemenēm var būt augsta cena, skaidroja Dzērve.
SIA "Jaunvecumi", kas audzē zemenes apsildāmās siltumnīcās, pārstāve Laine Aukmane apliecināja, ka zemeņu pirmā raža jau tiek ievākta. Uzņēmums vēlējās iegūt zemeņu pirmo ražu līdz Māmiņdienai, tāpēc ogas iestādīja agrāk un izvirzīto mērķi sasniedza.
Savukārt par kopējo zemeņu ražu šajā sezonā vēl ir pārāk agri spriest, jo ir tikai sezonas sākums, teica "Jaunvecumi" pārstāve.
Aukmane arī skaidroja, ka aukstās naktis sadārdzināja apkures izmaksas, tādēļ saimniecībā audzēto zemeņu cena šobrīd ir 15 eiro par kilogramu.
Piemājas saimniecības un zemeņu audzētavas "Dainas" īpašniece Dina Jansone, kur zemenes audzē tuneļos, pauda, ka pirmās ogas vēl netiek vāktas, jo tās nesen tikai sāka sārtoties. Saimniecības izaudzētās pirmās ogas sāks tirgot nākamnedēļ, un to cena būs 10 eiro par kilogramu.
Jansone atzina, ka auksts pavasaris ietekmēja zemeņu augšanu, proti, to attīstība notika lēnāk, nekā parasti.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Mad Nordic" 2025. gadā strādāja ar 288 632 eiro apgrozījumu un 23 969 eiro peļņu. Tostarp kompānijas apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības bija 203 792 eiro. Kompānija "Mad Nordic" reģistrēta 2012. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Mad Nordic" vienīgā īpašniece ir Iveta Dzērve.
Savukārt "Jaunvecumi" 2025. gadā strādāja ar 121 098 eiro apgrozījumu, bet kompānijas peļņa bija 1142 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2016. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Jaunvecumu" vienīgais īpašnieks ir Gatis Felšs.