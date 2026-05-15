Jelgavas peldvietas gatavas sezonai, Lielupes labā krasta peldvietai piešķirts kvalitātes sertifikāts
Uzsākot oficiālo peldsezonu, no šodienas, 15. maija, Jelgavas Pasta salas peldvietā un Lielupes labā krasta peldvietā darbu sāk Jelgavas pašvaldības policijas darbinieki, kas katru dienu no pulksten 10 līdz 22 rūpēsies par atpūtnieku drošību, uzraugot gan uz ūdens, gan krasta zonā notiekošo, un nepieciešamības gadījumā sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
Kā uzsver Jelgavas valstpilsētas pašvaldībā, Lielupes labā krasta peldvietai jau otro gadu piešķirts Nacionālais peldvietu kvalitātes sertifikāts, kas apliecina peldvietas ūdens, vides, apsaimniekošanas un drošības augsto kvalitāti.
Gatavojoties sezonai, peldvietās veikti ikgadējie uzturēšanas darbi – Lielupes kreisajā krastā izvietots glābēju postenis, Lielupes labajā krastā uzstādītas pārvietojamās tualetes, veikta smilts irdināšana, pludmales zonā izvietotas bojas un veikta gultnes tīrīšana.
Peldvietu ūdens kvalitāti reizi mēnesī uzraudzīs Veselības inspekcija. Ar ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem varēs iepazīties Veselības inspekcijas mājaslapā https://www.vi.gov.lv. 5. maijā veiktais monitorings apliecina, ka ūdens kvalitāte Lielupes labā un kreisā krasta peldvietās ir piemērota peldēšanai. Turklāt Lielupes labā krasta peldvietai jau otro gadu pēc kārtas ir piešķirts Nacionālais peldvietu kvalitātes sertifikāts.
Pašvaldība atgādina, ka, lai atpūta pludmalē būtu patīkama un droša visiem apmeklētājiem, peldvietās aizliegts vest suņus, tostarp klēpja sunīšus, kā arī smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus. Peldvietu lietošanas noteikumi izvietoti informatīvajos stendos pludmalēs.
Jelgavas pašvaldības policija informē, ka pagājušajā sezonā policijas darbinieki medicīnisko palīdzību sniedza 14 personām. Par sabiedriskās kārtības neievērošanu pludmales apmeklētājiem izteikti 120 mutvārdu aizrādījumi. Visbiežāk bijuši aizrādījumi par to, ka mazizmēra kuģošanas līdzekļi – galvenokārt katamarāni – iebraukuši aizliegtajā zonā (31 aizrādījums), par peldēšanu aiz bojām (16 aizrādījumi), dzīvnieku ievešanu peldvietā (59 aizrādījumi) un smēķēšanu (9 aizrādījumi).
Atgādinām, ka oficiālā peldsezona Latvijā ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim.