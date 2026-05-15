Helsinku lidosta iespējama drona dēļ uz trim stundām apturējusi gaisa satiksmi
Helsinku lidosta piektdien uz trim stundām bija apturējusi gaisa satiksmi sakarā ar brīdinājumu par iespējamu dronu, paziņoja amatpersonas.
Lidosta apturēja gaisa satiksmi no plkst. 4.00 līdz plkst. 7.00 pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā.
"Lai gan lidojumi atkal tiek veikti, traucējumu dēļ piektdien, 15. maijā, lidojumi kavēsies un tiks atcelti. Rīta kavēšanās var ietekmēt arī izlidojošos un vēlāk pēcpusdienā ielidojošos reisus," teikts Helsinku lidostas paziņojumā.
Piektdien agri no rīta Somijas aizsardzības spēki saņēma ziņojumu par droniem, kas varētu būt ielidojuši Somijas teritorijā starp Helsinkiem un Porvo.
Saskaņā ar policijas datiem, Somijas dienvidos novēroti droni.
No rīta varasiestādes brīdināja Ūsimā iedzīvotājus palikt telpās un netuvoties logiem.
Plkst. 7.05 varasiestādes paziņoja, ka dronu draudi Ūsimā ir beigušies.