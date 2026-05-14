"Turība" atturas vērtēt rektores Driņķes darbību saistībā ar "kokrūpnieku lietas" kriminālprocesu
Pēc publiski izskanējušās informācijas par kriminālprocesu tā dēvētājā kokrūpnieku lietā, kurā figurē arī biznesa augstskolas "Turība" rektore Zane Driņķe, augstskolā pagaidām nekādi lēmumi nav pieņemti.
Driņķe papildus darbam augstskolā ieņem AS "Latvijas Valsts meži" padomes priekšsēdētājas amatu. Pret viņu un vēl deviņām personām sākts kriminālprocess, taču drošības līdzekļi patlaban nevienam nav piemēroti, jo nevienai personai vēl nav aizdomās turētā vai apsūdzētā statusa.
Augstskolā norādīja, ka tās rīcībā patlaban nav plašākas informācijas par publiski izskanējušo kriminālprocesu un tā apstākļiem. "Turībā" uzsvēra, ka Driņķe līdzšinējā darbā kā rektore un profesore apliecinājusi profesionālu un uz augstskolas attīstību vērstu pieeju. Augstskola augstu vērtējot viņas ieguldījumu akadēmiskās vides, studiju procesa un institūcijas pārvaldības attīstībā.
Vienlaikus augstskola norādīja, ka seko līdzi publiski pieejamajai informācijai un nepieciešamības gadījumā situāciju izvērtēs atbilstoši faktiskajiem apstākļiem, normatīvajam regulējumam un augstskolas pārvaldības principiem.