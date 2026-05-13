Jau rīt Rīgā norisināsies Ziemeļeiropas vadošā zinātnē balstīto tehnoloģiju konference “Deep Tech Atelier 2026”
Jau rīt, 14. maijā Rīgā iesāksies Ziemeļeiropas lielākā zinātnē balstīto tehnoloģiju konference “Deep Tech Atelier 2026”, kas kļuvusi par nozīmīgu platformu investīciju piesaistei, inovāciju komercializācijai un jaunu augstas pievienotās vērtības uzņēmumu attīstībai Latvijā un reģionā.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētais pasākums pulcēs vairāk nekā 2000 zinātniekus, tehnoloģiju uzņēmējus, jaunuzņēmumus, investorus un politikas veidotājus, lai stiprinātu deep tech ekosistēmu un veicinātu Latvijas konkurētspēju globālajos tirgos.
Zinātnē balstītas tehnoloģijas ir viens no Latvijas ekonomikas stratēģiski nozīmīgajiem izaugsmes virzieniem, norādot, ka Latvijai ir potenciāls kļūt par būtisku deep tech centru Ziemeļeiropā. Viņš atzīmē, ka šādi pasākumi veicina jaunu uzņēmumu veidošanos, investīciju piesaisti un augstas pievienotās vērtības eksporta attīstību, kas ir svarīgi valsts ilgtermiņa ekonomiskajai izaugsmei.
“Deep Tech Atelier ir platforma, kas savieno zinātni ar uzņēmējdarbību un palīdz idejām kļūt par eksportspējīgiem uzņēmumiem. LIAA mērķis ir stiprināt Latvijas konkurētspēju, piesaistot investīcijas un attīstot inovāciju vidi,” norāda Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere.
Konferences centrā šogad būs mākslīgais intelekts, datu tehnoloģijas, aizsardzības un medicīnas inovācijas, kā arī to praktiska pielietošana industrijā. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī Latvijas inovāciju potenciālam tādās jomās kā robotika, kosmosa tehnoloģijas un drošas digitālās sistēmas.
Konference kā investīciju un sadarbības platforma
Divu dienu laikā uz trim skatuvēm - Deep Tech, Deep Frontier un Growth Stage - uzstāsies vairāk nekā 100 nozares eksperti. Programma aptvers gan stratēģiskus jautājumus par tehnoloģiju attīstību un regulējumu, gan praktiskus inovāciju ieviešanas piemērus.
Konferences ietvaros paredzēts:
- jaunuzņēmumu prezentāciju konkurss (Startup Pitch Competition),
- investoru un uzņēmumu tikšanās,
- EXPO zona ar tehnoloģiju demonstrācijām,
- tīklošanās un sadarbības veidošanas pasākumi.
Startup konkursā šogad pieteicās 77 komandas kā no Latvijas, tā arī no Lielbritānijas, Francijas, Igaunijas, Itālijas, Japānas, Lietuvas, Norvēģijas, Portugāles, Spānijas, Šveices, Turcijas, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas. Desmit finālisti prezentēs savas idejas starptautiskai investoru un industrijas auditorijai, pretendējot uz investīcijām un stratēģiskām partnerībām.
Latvijas inovāciju ekosistēma un LIAA atbalsts
LIAA īsteno valsts politiku investīciju piesaistes, inovāciju un eksporta veicināšanas jomā, stiprinot Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos.
Latvijā tiek attīstīta mērķtiecīga atbalsta vide jaunuzņēmumiem un tehnoloģiju uzņēmumiem, tostarp:
- pieņemts Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums,
- ieviesta startup vīzas programma,
- noteikts atbalsts augsti kvalificētu speciālistu piesaistei,
- tiek īstenotas inovāciju un pētniecības programmas,
- radītas testēšanas iespējas regulatīvajā smilšu kastē (regulatory sandbox).
Tāpat Latvijā tiek attīstīta arī mākslīgā intelekta un datu tehnoloģiju vide, veicinot atbildīgu un drošu inovāciju ieviešanu uzņēmējdarbībā.
Par konferenci
LIAA organizētā “Deep Tech Atelier 2026” mērķis ir veicināt zinātnē balstītu inovāciju pārvēršanu eksportspējīgos produktos un uzņēmumos, sekmēt ārvalstu investīciju piesaisti, kā arī stiprināt sadarbību starp pētniecību, uzņēmējdarbību un publisko sektoru. Pērn konferenci apmeklēja vairāk nekā 2000 dalībnieku no 62 valstīm, apliecinot tā nozīmi starptautiskajā inovāciju un investīciju vidē.
“Deep Tech Atelier” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” un “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, kā arī ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda (NextGenerationEU) līdzfinansējumu. Plašāka informācija par konferenci: https://deeptechatelier.com/