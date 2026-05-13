Šodien 09:57
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vairākām militārpersonām piešķīris augstāku dienesta pakāpi
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vairākām militārpersonām piešķīris augstāku dienesta pakāpi, norādīts "Latvijas Vēstnesī".
Prezidents pavēlējis piešķirt kārtējo dienesta pakāpi karavīriem, kuri atbilst Militārā dienesta likumā noteiktajām prasībām kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanai.
Pulkvežleitnanta pakāpe piešķirta majoriem Eduardam Šinkūnam un Armīnam Āmuram. Majora pakāpe piešķirta kapteinei Daigai Ilmastei un kapteiņiem Kristapam Krūzem, Jānim Blažim, Ansim Brūvelim, Armandam Loginam un Dmitrijam Rjabinovam, bet kapteiņa pakāpe virsleitnantiem Mārim Ābelem un Artūram Zūbergam. Savukārt virsleitnanta pakāpe piešķirta leitnantiem Edgaram Stiprovietim, Norbertam Dānielam Dovgānam, Matīsam Ozolam un Jevgenijam Zinovjevam.