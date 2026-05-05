Degvielas tirgus joprojām nestabils: daļā Latvijas uzpildes staciju benzīna cenas atkal pieaug
Starptautiskā situācija degvielas nozarē neuzlabojas, sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Valdība otrdien slēgtajā daļā skatīja Ekonomikas ministrijas (EM) informatīvo ziņojumu par degvielas cenu monitoringu pasaules biržās un ietekmi uz tautsaimniecību Latvijā. Pēc jautājuma izskatīšanas Valainis norādīja, ka starptautiskā situācija neuzlabojas.
Ministrs atzīmēja, ka ar valdību tika skatīti atbalsta pasākumi, jo tautsaimniecībai nepieciešams atbalsts saistībā ar degvielas cenām. Valainis minēja, ka tirgus pats par sevi nenoregulēsies.
EM publiskotajā degvielas cenu monitoringā minēts, ka "Brent" jēlnaftas cena no 21. aprīļa līdz 4. maijam pieauga par aptuveni 10,8%, ICE gāzeļļas cena - par 1,1%, bet aviācijas degvielas cena Eiropas un NVS reģionā samazinājās par 4,4%. Vienlaikus tirgus saglabājas jutīgs pret notikumiem Tuvajos Austrumos.
Savukārt no 21. aprīļa līdz 4. maijam degvielas uzpildes staciju (DUS) dīzeļdegvielas cenas Latvijā kopumā stabilizējās, bet benzīna cenas daļā tīklu atkal pieauga. Tas liecina, ka mazumtirdzniecības cenu dinamika kļuvusi nevienmērīgāka un vairs neseko tikai iepriekšējai biržas cenu korekcijai.
Tāpat EM ziņo, ka šā gada 17. nedēļā jeb no 20. aprīļa līdz 26. aprīlim dīzeļdegvielas un 95. markas benzīna krājumi noliktavās pieauga, kamēr DUS līmenī pieejamība nedaudz samazinājās. Aviācijas degvielas piegādes Latvijā nav traucētas, lai gan Eiropā kopumā saglabājas piesardzība par aviācijas degvielas piegāžu noturību.
Jau ziņots, ka iepriekš Valainis norādīja, ka valdības rīcībā ir EM sagatavots ziņojums, kurā iekļauti vairāki pasākumi ar mērķi noturēt degvielas cenu līmeni ap 1,80 eiro litrā. Starp piedāvātajiem risinājumiem minēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināšana degvielai, atteikšanās no biodegvielas piejaukuma, kā arī citu administratīvo prasību pārskatīšana vai īslaicīga apturēšana līdz brīdim, kad tiek sasniegts minētais cenu līmenis.
Vienlaikus ministrs uzsvēra nepieciešamību pēc operatīviem lēmumiem attiecībā uz degvielas cenu ietekmēšanu. Par prioritāru risinājumu viņš minēja samazinātās PVN likmes piemērošanu, jo tas esot salīdzinoši vienkāršāk ieviešams.
Tomēr par šo risinājumu valdības diskusijās pastāv atšķirīgi viedokļi gan attiecībā uz atbilstību Eiropas regulējumam, gan par šāda pasākuma lietderību kopumā.
Tāpat ziņots, ka valdība 14. aprīlī atbalstīja EM rosinājumu degvielas tirgotājiem piemērot solidaritātes maksājumu, ja to faktiskā mazumtirdzniecības cena pārsniegs objektīvi aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā 3%.
Par degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumu tika iesniegti vairāki iebildumi. Tos iesniedza Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Valsts kanceleja (VK), Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija (LDTA). Vienlaikus KEM, Finanšu ministrija, VK, Konkurences padome un Tieslietu ministrija ir iesniegušas vairākus priekšlikumus likumprojekta uzlabošanai.
Savukārt LDTA izpilddirektore Ieva Ligere norādījusi, ka degvielas tirgotāji konceptuāli neatbalsta EM izstrādāto likumprojektu par solidaritātes maksājumu, jo tas degvielas tirgotāju ieskatā ir pretrunā ar brīvā tirgus principiem, kā arī iezīmējas zināmi riski atbilstībai Satversmei. "Te nav stāsts par virspeļņas nodokli, tā ir tīra cenu regulēšana. Tā ir politiska iniciatīva priekšvēlēšanu gaisotnē. Degvielas tirgotāji tam nesaskata ekonomisku pamatojumu un tam nav arī ekonomiska izvērtējuma," sacīja Ligere.
Viņa skaidroja, ka likumprojekts paredz faktiski mēģināt regulēt cenu, kuras lielākās komponentes degvielas tirgotāji nevar ietekmēt, jo 93% cenas veido iepirkuma cena un nodokļi, bet 7% ir tā daļa, ar kuru tirgotājs var operēt.
Savukārt 1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem. Samazinātās likmes tiks piemērotas no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.