Kafija ar halvu
Riekstu sīrupa vietā var pieliet arī liķieri vai Amaretto esenci (bet ar esenci gan uzmanīgi - tikai pāris piles). Šādu kafijas dzērienu var pasniegt arī ciemiņiem!
Sastāvdaļas
40g halva
180 ml 10% saldais krējums
10 ml riekstu vai vaniļas sīrups
100ml espresso kafija
Pagatavošana
Halvu sadrupināt un saputot blenderī kopā ar saldo krējumu. Pievienot espresso kafiju, pieliet sīrupu un un visu kopā kārtīgi saputot, lai veidojas putiņas. Pārliet glāzē un dekorēt ar riekstiņiem.