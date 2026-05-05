Kafija ar halvu
Riekstu sīrupa vietā var pieliet arī liķieri vai Amaretto esenci (bet ar esenci gan uzmanīgi - tikai pāris piles). Šādu kafijas dzērienu var pasniegt arī ciemiņiem!

40g halva

180 ml 10% saldais krējums

10 ml riekstu vai vaniļas sīrups

100ml espresso kafija

Halvu sadrupināt un saputot blenderī kopā ar saldo krējumu. Pievienot espresso kafiju, pieliet sīrupu un un visu kopā kārtīgi saputot, lai veidojas putiņas. Pārliet glāzē un dekorēt ar riekstiņiem.

