“Latvia Packing”: kā digitalizācija un automatizācija stiprina konkurētspēju industriālā iepakojuma nozarē
“Mūsu pieredze skaidri parāda, ka digitalizācija un automatizācija nav tikai tehnoloģisks uzlabojums, – tā ir stratēģiska nepieciešamība. Investējot modernās iekārtās un digitālajos risinājumos, uzņēmums spēj ne tikai palielināt produktivitāti un samazināt izmaksas, bet arī kļūt elastīgāks, ilgtspējīgāks un labāk sagatavots nākotnes izaicinājumiem,” uzsver industriālā iepakojuma ražošanas uzņēmuma SIA “Latvia Packing” īpašnieks Kaspars Elarts.
Elarts uzņēmumu “Latvia Packing” Dobeles novadā izveidoja pirms desmit gadiem, atgriežoties Latvijā pēc astoņiem Nīderlandē pavadītiem gadiem, kur viņš apguva kokapstrādi. Sākotnēji uzņēmumā bija tikai trīs cilvēki un gandrīz viss darbs tobrīd nelielajā – 150 kvadrātmetru – ražotnē tika veikts ar rokām. Gadu gaitā “Latvia Packing” ir ievērojami izaudzis un kļuvis par spilgtu piemēru tam, kā mērķtiecīgas investīcijas digitalizācijā un automatizācijā var būtiski uzlabot uzņēmuma efektivitāti, elastību un konkurētspēju starptautiskajos tirgos.
Uzņēmums ir sertificēts un specializējies industriālo koka iepakojumu risinājumos. Tas ražo ISPM 15 un IPPC standartiem atbilstošus kokmateriālu izstrādājumus, kā arī piedāvā lielgabarīta pilnās paletes un izturīgas koka kastes ar augstu kravnesību. “Latvia Packing” palīdz saviem klientiem izstrādāt efektīvākos un ekonomiski izdevīgākos koka iepakojuma risinājumus, ņemot vērā konkrētās prasības. Uzņēmums nodrošina arī profesionālas konsultācijas un pakošanas pakalpojumus, kas saistīti ar eksporta kravu loģistiku. Patlaban uzņēmumā ir 40 darbinieku. “Latvia Packing” aktīvi darbojas Eiropas tirgos – aptuveni 90 % saražotās produkcijas nonāk eksportā.
Digitalizācija un automatizācija – būtisks atspēriens izaugsmei
“Uzņēmuma sākotnējā attīstība balstījās uz manuālu darbu un vienkāršām iekārtām. Pirmie darbības gadi bija intensīvs mācību un pielāgošanās periods, kad tika meklēti efektīvākie ražošanas risinājumi. Jau agrīnā attīstības posmā kļuva skaidrs, ka bez automatizācijas uzņēmums nespēs saglabāt konkurētspēju, jo īpaši, ņemot vērā pieaugošās darbaspēka izmaksas un konkurenci Eiropas tirgū,” pieredzē dalās uzņēmuma dibinātājs.
Izšķirīgs pavērsiens attīstībā notika jau pēc pirmajiem diviem darbības gadiem, kad uzņēmums sāka aktīvi izmantot pieejamos atbalsta instrumentus un fondus. Tas ļāva pakāpeniski modernizēt un paplašināt ražošanu, ieviešot optimizācijas risinājumus un automatizētas līnijas.
Viens no jaunākajiem un nozīmīgākajiem ieguldījumiem, kas līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda atbalstu, ir automātiskā krautnēšanas līnija, kura ir savienota ar dēļu garinātāju. Iekārta automātiski sakārto un sakrauj apstrādātos dēļus, samazinot roku darba apjomu un palielinot ražošanas ātrumu. Šis risinājums palīdz būtiski uzlabot darba efektivitāti, kā arī nodrošina vienmērīgu un kvalitatīvu produkcijas plūsmu tālākai apstrādei vai uzglabāšanai.
“Lai gan iekārta uzstādīta tikai šogad, rezultāti jau ir izmērāmi. Ražošanas apjoms pieaudzis par 15–20 %, samazinātas darbaspēka izmaksas uz vienu produkcijas vienību, samazināta produkcijas pašizmaksa un palielināta uzņēmuma peļņa. Jāuzsver, ka šī efektivitātes pieauguma rezultātā uzņēmums nav samazinājis darbinieku skaitu. Darbinieki tiek pārkvalificēti un iesaistīti citos procesos, kas rada lielāku pievienoto vērtību,” uzsver uzņēmuma vadītājs.
Papildus fiziskajai automatizācijai “Latvia Packing” aktīvi ievieš arī digitālos risinājumus uzņēmuma pārvaldībā. Pašlaik tiek ieviesta vienota vadības sistēma, kas ļaus reāllaikā sekot līdzi ražošanas procesiem, pārdošanas datiem, finanšu rādītājiem un citiem svarīgiem procesiem. “Šāda sistēma būtiski uzlabo caurskatāmību un lēmumu pieņemšanas ātrumu. Mūsu nākotnes mērķis ir izveidot pašpietiekamu organizāciju, kas spēj efektīvi darboties arī bez tiešas īpašnieka iesaistes ikdienas procesos,” lēmumu digitalizēt uzņēmuma pārvaldību pamato Elarts.
Uzņēmuma elastība – konkurences priekšrocība
Vēl viens būtisks ieguvums, ko sniedz digitalizācija un automatizācija, ir iespēja elastīgi reaģēt uz tirgus izmaiņām. Agrāk liela daļa produkcijas tika realizēta vienam klientam, bet pēc Covid-19 krīzes uzņēmums apzināti diversificēja riskus, sadarbojoties ar daudziem mazākiem klientiem, nevis vienu lielu. “Tā teikt, vairs neliekam visas olas vienā groziņā,” piebilst Elarts.
Uzlabotā efektivitāte ļauj piedāvāt konkurētspējīgākas cenas, kas ir izšķirīgs faktors jaunu klientu piesaistē. Tādējādi uzņēmums papildus saražoto apjomu, kas, kā jau iepriekš minēts, sasniedz 15–20 %, var izmantot jaunu tirgu apguvei.
Digitalizācija un investīcijas uzņēmumam ļāvušas arī attīstīt blakusproduktu pārstrādi. No skaidām, kas rodas ražošanas procesā, tiek ražotas briketes, un tās tiek realizētas Baltijas tirgū. Tas nozīmē, ka nekas neiet zudumā, visi resursi tiek izmantoti maksimāli efektīvi. Šāds darbības modelis ne tikai palielina ieņēmumus, bet arī uzlabo uzņēmuma ilgtspējas rādītājus.
Atbalsta instrumentu nozīme
Būtiska loma uzņēmuma attīstībā bijusi dažādiem valsts un Eiropas Savienības atbalsta instrumentiem. Uzņēmums aktīvi sadarbojas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Lauku atbalsta dienestu, izmantojot gan finansējumu iekārtu iegādei, gan biznesa inkubācijas atbalsta programmu sniegtās iespējas. Elarts no personīgās pieredzes izceļ, ka ļoti nozīmīga ir arī tīklošana – kontaktu veidošana un uzturēšana ar nozares profesionāļiem un institūcijām, kas ļauj laikus uzzināt par jaunām iespējām un projektiem. Viņš mudina arī citus uzņēmējus nebaidīties vērsties, piemēram, biznesa inkubatoros, kas tieši tāpēc ir izveidoti – lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.
“Mūsu uzņēmums neplāno apstāties pie sasniegtā. Jau tagad tiek izstrādāti jauni projekti un veikti priekšdarbi nākamajām investīcijām digitalizācijā. Mērķis ir vēl ciešāk integrēt dažādas iekārtas un sistēmas, samazinot manuālo darbu un paaugstinot efektivitāti. Vienlaikus uzņēmums saskata jaunas biznesa iespējas piegādes ķēdēs, kur kvalitatīvs un drošs iepakojums ir kritiski svarīgs,” saka “Latvia Packing” vadītājs Kaspars Elarts.
Latvijas uzņēmējiem ir pieejams plašs valsts un Eiropas Savienības finansēts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, kas apkopots vienotajā uzņēmēju portālā “business.gov.lv” un tā apakšvietnē “liaa.business.gov.lv”. Tur uzņēmumi var atrast informāciju par dažādām programmām –no finansējuma inovāciju un jaunu produktu attīstībai, eksporta veicināšanas un starptautiskās sadarbības iespējām līdz grantiem uzņēmumu digitalizācijai, tehnoloģiju ieviešanai un produktivitātes paaugstināšanai.
Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda (NextGenerationEU) Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam budžeta līdzekļiem. Raksta tapšana finansēta ar Atveseļošanas fonda atbalstu, un paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija.