Labsajūta sākas ar datiem: kā tehnoloģijas palīdz izprast savu ķermeni
Šis gads apliecina pēdējos gados nostiprinājušos tendenci – arvien vairāk cilvēku savu labsajūtu veido, nevis paļaujoties uz īslaicīgām apņemšanām vai vispārīgiem ieteikumiem, bet gan izmantojot datus kā pamatu pārdomātiem lēmumiem.
Arvien biežāk tiek runāts par apzinātu un datos balstītu pieeju veselībai: lielāku uzmanības pievēršanu dažādiem ikdienas veselības rādītājiem un personīgajiem ieradumiem, lai labāk saprastu, kas tieši palīdz justies labāk. Pēdējie gadi iezīmē skaidru virzienu – veselības tehnoloģijas arvien vairāk koncentrējas uz profilaksi un personalizāciju. Vispārīgu ieteikumu vietā cilvēki saņem arvien precīzāku informāciju par sevi: kā viņi kustas, kā guļ un kā organisms reaģē uz ikdienas paradumiem.
Kāpēc viens rādītājs nevar pastāstīt visu?
Personīgās veselības datus var iegūt, izmantojot ikdienā lietojamas ierīces, kas palīdz pamanīt organisma sūtītos signālus pirms tie pāraug par problēmu. Piemēram, Apple tehnoloģijas ļauj veselības informāciju ne tikai savākt, bet arī apstrādāt tā, lai tā sniegtu reālas atziņas. Jaunākie iPhone un Apple Watch modeļi ar moderniem sensoriem un datu analīzi ļauj precīzāk fiksēt izmaiņas organismā un redzēt, kā tās saistās ar ikdienas ieradumiem.
Kā norāda Euronics pārstāvis, savienojot iPhone 17 sērijas telefonu ar jaunākajiem Apple Watch modeļiem, piemēram, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 vai Apple Watch SE 3, informācija par veselības rādītājiem automātiski tiek apkopota lietotnē Health [1]. Tas nozīmē, ka galvenie rādītāji ir redzami vienuviet, un izmaiņām var sekot līdzi ne tikai dienas griezumā, bet arī nedēļu vai mēnešu laikā. Papildus kontekstu nodrošina iespēja automātiski iegūtos datus papildināt ar personisku informāciju, piemēram, atzīmējot fizisko pašsajūtu vai noskaņojumu.
„Ir ļoti svarīgi, ka viedpulkstenis neanalizē vienu rādītāju atsevišķi un neveido secinājumus, balstoties uz vienu mērījumu. Tas vienlaikus reģistrē vairākus parametrus – kustību, sirdsdarbības ātrumu, sirdsdarbības ritma mainīgumu, elpošanas ātrumu un skābekļa līmeni asinīs – un laika gaitā izvērtē to savstarpējās saistības. Tieši šī visaptverošā pieeja ļauj datus interpretēt uzticamāk. Turklāt, sekojot šiem rādītājiem, iespējams agrāk pamanīt potenciālas veselības problēmas, un uzkrātā informācija var kļūt ļoti vērtīga, ja nepieciešama konsultācija ar ārstu,” skaidro Euronics pārstāvis.
Datu vākšanai tiek izmantoti dažādi tehniski risinājumi. “Sirdsdarbības ātrumu [2][3] mēra, izmantojot optisko principu – pulkstenī esošās zaļās LED diodes un fotodiodes fiksē asins tilpuma izmaiņas ar katru sirdspukstu. Skābekļa līmeni asinīs [4] nosaka, izmantojot sarkanas un infrasarkanas LED diodes, un mērījumi tiek veikti atpūtas un miega laikā. Dažādu mērīšanas metožu izmantošana ļauj iegūt precīzākus datus un samazināt kļūdu iespējamību,” uzsver Euronics pārstāvis.
Svarīgu loma ir arī pulksteņa reģistrētajiem ikdienas kustību datiem. Tie parāda, cik daudz laika dienā tiek pavadīts kustībā un cik daudz sēžot, palīdzot novērtēt, vai tiek sasniegti individuālie aktivitātes mērķi. Laika gaitā šādi dati ļauj saprast, vai izvēlētais fiziskās aktivitātes līmenis ir pietiekams, pārmērīgs vai par zemu.
Jāuzsver, ka Apple Watch nav medicīniska ierīce, bet gan ikdienas palīgs. Tas nodrošina iespēju apkopot un analizēt datus, tomēr nav paredzēts, lai veiktu profesionālas medicīniskas diagnozes.
Ne tikai miega laiks – arī tā kvalitāte ir svarīga
Miegs ir viens no svarīgākajiem, tomēr visbiežāk nepietiekami novērtētajiem labsajūtas faktoriem. Nozīmīgs nav tikai miega ilgums, bet arī tā kvalitāte.
Tieši miega laikā organisms atjaunojas pēc ikdienas slodzes – muskuļi reģenerējas, imūnsistēma nostiprinās, bet smadzenes apstrādā dienas laikā saņemto informāciju. Savienojot iPhone 17 sērijas telefonu ar Apple Watch, lietotnē Health var precīzi redzēt, cik kvalitatīvs ir miegs [5].
“Viedpulkstenis parāda ne tikai kopējo miega ilgumu, bet arī miega struktūru – vieglā, dziļā un REM miega fāzes – kā arī miega regularitāti. Miega fāzes tiek aprēķinātas, balstoties uz pulksteņa apkopoto sirdsdarbības, elpošanas un ķermeņa kustību datu apstrādi Health lietotnē [6],” komentē Euronics pārstāvis.
Šie dati ļauj pamanīt, kā ikdienas izvēles ietekmē pašsajūtu nākamajā dienā, piemēram, kā strādāšana vēlās vakara stundās, ilga laika pavadīšana pie ekrāna vai intensīvākas aktivitātes ietekmē cilvēka enerģiju, koncentrēšanos un noskaņojumu nākamajā rītā. Datu pieeja palīdz nevis tiekties pēc ideālas rutīnas, bet atklāt, kas konkrētajai personai patiešām darbojas.
[1] Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 un Apple Watch SE 3 ir saderīgi ar iPhone 11 un jaunākiem modeļiem, kuriem ir instalēta iOS 26 vai jaunāka versija.
[2] EKG lietotne ir pieejama Apple Watch Series 4 un jaunākajos modeļos (izņemot Apple Watch SE). Tā ļauj iegūt vienkanāla elektrokardiogrammai līdzīgu ierakstu. Lietotne paredzēta lietošanai personām, kuras ir 22 gadus vecas vai vecākas.
[3] Neregulāra ritma paziņojumi pieejami tikai ar jaunāko watchOS un iOS versiju. Šī funkcija nav paredzēta personām, kas ir jaunākas par 22 gadiem, kā arī tiem, kuriem jau iepriekš diagnosticēta Ātriju fibrilācija (ĀFib).
[4] Skābekļa līmeņa asinīs lietotne paredzēta tikai labsajūtas nolūkiem, nevis medicīniskiem mērķiem. Mērījumi tiek aprēķināti un attēloti iPhone lietotnē Health.
[5] Miega apnojas paziņojumi ir pieejami Apple Watch Series 9 un jaunākos modeļos, Ultra 2 un jaunākos modeļos, kā arī SE 3. Šī funkcija ir paredzēta, lai noteiktu vidēji smagas līdz smagas miega apnojas pazīmes cilvēkiem no 18 gadu vecuma, kuriem nav diagnosticēta miega apnoja.
[6] The Vitals lietotne ir paredzēta tikai labsajūtas vajadzībām, nevis medicīniskai lietošanai.