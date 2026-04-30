AS "Grenardi Group" publicē revidētos 2025. gada finanšu pārskatus
AS Grenardi Group publicē 2025. gada konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu kopā ar neatkarīgu revidentu ziņojumiem.
2025. gads AS Grenardi Group attīstībā bija līdz šim veiksmīgākais, uzņēmumam sasniedzot vēsturiski augstākos finanšu rezultātus un demonstrējot spēcīgu izaugsmi visos galvenajos darbības rādītājos. Koncerna mazumtirdzniecības apgrozījums (ieskaitot PVN) sasniedza rekordaugstu līmeni - EUR 33,91 miljonu, kas ir par 19% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt ieņēmumi pieauga par 27% līdz EUR 30,50 miljoniem. Vienlaikus Koncerns būtiski uzlaboja rentabilitāti – EBITDA pieauga par 58% līdz EUR 6,85 miljoniem, bet konsolidētā neto peļņa sasniedza EUR 0,71 miljonus, kas ir augstākais peļņas līmenis Koncerna vēsturē un apliecina iepriekšējos gados veikto investīciju un attīstības iniciatīvu pozitīvo ietekmi uz uzņēmuma finanšu sniegumu. EBITDA un neto peļņas izaugsmi veicināja esošo veikalu pārdošanas izaugsme visās valstīs, bruto peļņas maržas palielinājums no mazumtirdzniecības darbībām, kā arī uzlabojumi operacionālajā darbībā. Koncerna spēcīgais zīmolu portfelis, attiecības ar piegādātājiem, klientu lojalitāte un mazumtirdzniecības tīkls turpina nodrošināt tā izaugsmes trajektoriju.
“2025. gada rezultāti apliecina mūsu attīstības stratēģijas efektivitāti — esam sasnieguši augstākos finanšu rādītājus Koncerna vēsturē un redzam skaidru atdevi no iepriekšējos gados veiktajiem ieguldījumiem. Mēs turpināsim konsekventi īstenot savu izaugsmes stratēģiju, stiprinot pozīcijas esošajos tirgos un attīstot Koncerna klātbūtni starptautiski,” komentē Ainārs Spriņģis, AS Grenardi Group valdes priekšsēdētājs
2025. gadā Koncerns atvēra četrus jaunus veikalus – vienu GIVEN veikalu Latvijā, vienu GIVEN veikalu Lietuvā un divus salonus Čehijā – un slēdza septiņus veikalus, kā rezultātā veikalu skaits samazinājās, Koncernam optimizējot savu mazumtirdzniecības tīklu. Četri veikali tika pārvietoti, un viens veikals tika renovēts, lai uzlabotu klientu pieredzi un darbības efektivitāti. Abi veikali Čehijā atrodas Prāgas galvenajā iepirkšanās ielā: viens darbojas “shop-in-shop” formātā, apvienojot pasaulē atzītā itāļu juvelierizstrādājumu zīmola Damiani salonu ar GRENARDI multizīmolu rotu klāstu, savukārt otrs ir ekskluzīvā itāļu luksusa zīmola Pasquale Bruni monozīmola salons.
Pēc GOLDLIGHT iegādes 2024. gada novembrī Koncerns 2025. gadā koncentrējās uz tā darbības pilnveidi — paplašinot pakalpojumus, uzlabojot veikalu noformējumu, ieguldot darbinieku apmācībā un digitalizējot darbības procesus, lai stiprinātu datu analītiku un lēmumu pieņemšanu. Šīs iniciatīvas sāk nest rezultātus, par ko liecina pieaugošie salīdzināmo veikalu pārdošanas rādītāji visā GOLDLIGHT tīklā. Lai vēl vairāk stiprinātu savas pakalpojumu sniegšanas spējas, 2025. gada decembrī Koncerns iegādājās SIA Goldwork — uzņēmumu, kas specializējas profesionālu juvelierizstrādājumu remonta pakalpojumu sniegšanā un no 2026. gada 5. janvāra ir kļuvis par AS Grenardi Group daļu.
2025. gada martā Mātes sabiedrība veica nodrošināto obligāciju (ISIN:LV0000860195) pirmstermiņa dzēšanas opciju ("call-option") EUR 1,68 miljonu apmērā par 102% no nominālvērtības kopā ar uzkrātajiem procentiem. Šis solis atspoguļo Koncerna nostiprinājušos finanšu stāvokli un pārliecību par tā spēju ģenerēt naudas plūsmu. Gada laikā Mātes uzņēmuma pašu kapitāls tika palielināts vēl par 1,34 miljoniem EUR.
Koncerns uzsāk 2026. gadu ar stabilu pamatu un skaidrām ambīcijām — veicināt straujāku izaugsmi Lietuvas tirgū, saimnieciskās darbības attīstīšanu Čehijā un turpināt uzlabot operacionālās darbības un finanšu efektivitāti. Koncerns plāno ieviest jaunu e-komercijas platformu, klientu lojalitātes programmu, kā arī ieviest mākslīgā intelekta (MI) risinājumus, lai paaugstinātu produktivitāti un nodrošinātu ātrāku un informētāku lēmumu pieņemšanu.
Revidētajā konsolidētajā pārskatā nav būtisku izmaiņu salīdzinot ar nerevidēto finanšu pārskatu, kas tika publicēts 2026. gada 27. februārī.