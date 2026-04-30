Kamaniņbraucēja Elīna Ieva Bota testē auto, kas atsakās būt garlaicīgs
Šoreiz Tavs auto TV uzmanības centrā ir elektroauto, kas nevēlas būt garlaicīgs – Kia EV5. Tas veidots uz Hyundai Motor Group modernās E-GMP platformas, kas parasti sastopama lielākos un dārgākos elektroauto, tāpēc arī šis modelis piedāvā pārsteidzoši nopietnu tehnoloģiju komplektu savā klasē.
Testu vēl īpašāku padara mūsu viešņa – kamaniņbraucēja Elīna Ieva Bota, kura šī gada ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudraba medaļu, kļūstot par pirmo Latvijas sportisti ar šādu sasniegumu individuālajās disciplīnās. Vai līdzīgi kā sportā, arī uz ceļa panākumus nosaka tehnika, darbs un pārliecība? To noskaidrosim šajā braucienā.
KIA EV5 nav mazs hečbeks, kas izliekas par krosoveru. Tas ir 4,6 metrus garš īsts ģimenes SUV ar kantainu, robustu dizainu un pietiekamu klīrensu, lai nebaidītos no lauku ceļiem vai Rīgas pagalmiem. Šis auto ar vienu uzlādi spēj veikt līdz pat ~530 km (pēc WLTP), tātad ar to varēsiet braukt arī tālāk nekā tikai līdz piemājas tirdzniecības centram un atpakaļ.
Lai ceļojuma laikā uzlādētu šī auto 81,4 kWh akumulatoru, jums nebūs jāmaitā savi nervi. No 10 līdz 80 procentiem to var “piepildīt” aptuveni pusstundā. Vārdu sakot, kamēr izdzersiet kafiju un pastrīdēsieties FB komentāros par to, vai autobūves nākotne vēl joprojām pieder dīzeļiem, varēsiet jau turpināt ceļu. Bez tam, pateicoties jaunākās paaudzes akumulatora apsildes un dzesēšanas funkcijai, EV5 nobraukuma diapazons ir stabils dažādos klimatiskajos apstākļos (gan ziemā, gan vasarā).
Salonā KIA EV5 necenšas mūs pārsteigt ar pogu un slēdžu daudzumu. Viss ir it kā vienkārši, bet tajā pašā laikā saprotami (varbūt varētu teikt –mājīgi un nomierinoši). Augsta sēdpozīcija un plašs salons. Protams, kā jau modernā auto, arī EV5 neiztiek bez digitālajiem displejiem. Kia ccNC sistēma (kas atšifrējas kā Connected Car Navigation Cockpit) sastāv no 12,3 collu instrumentu paneļa, arī 12,3 collu informācijas un izklaides ekrāna un 5,3 collu klimata kontroles displeja.
Vēl viena interesanta funkcija, ko piedāvā šis auto, ir divvirzienu uzlāde (Vehicle-to-Load) ar jaudu līdz 3,6 kW. Tā ļauj autobraucējiem izmantot automobiļa akumulatoru ārējo ierīču darbināšanai un uzlādei.
Diezgan bieži esmu dzirdējis apgalvojumu, ka vadīt e-auto ir garlaicīgi – nav skaņas, nav vibrācijas. Tomēr atļaušos šim pieņēmumam nepiekrist – EV5 nav “ledusskapis ar stūri”. Tas brauc un vadās ļoti labi. Pateicoties zemajam smaguma centram, tas ir stabils un pie ceļa turas kā pielipis. EV5 ir pieejams gan ar priekšējo, gan visu riteņu piedziņu. Jauda bāzes versijā – 160 kW.
Kamēr daudzi elektromobiļi cenšas mūs pārsteigt ar futūristisku dizainu un salona iekārtojumu teju kā kosmosa kuģī, Kia EV5 lozungs varētu būt: “Es būšu normāls. Tikai ļoti labs.” Šis auto būs piemērots cilvēkiem, kuri vēlas ikdienā braukt ar SUV izmēra elektroauto, bet nav gatavi par to maksāt EV9 cenu. Tātad – līdzsvars starp praktiskumu, tehnoloģijām un saprātīgu izvēli ģimenes maciņam.