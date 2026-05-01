Dokumentālists Ivars Zviedris izmēģina auto, kas darbojas ar gāzi, benzīnu un elektrību
Dacia Duster ir viens no populārākajiem budžeta klases krosoveriem Eiropā. Tā pastāvēšanas laikā saražoti vairāk nekā 2 miljoni eksemplāru, un tas gadiem ilgi bijis viens no pieprasītākajiem savā segmentā. Pavisam nesen modelis piedzīvojis nozīmīgus atjauninājumus – kļuvis vizuāli pievilcīgāks un tehniski pilnvērtīgāks.
Šajā video apskatā tuvāk iepazīsim Duster HYBRID-G 150, kas apvieno elektrificētu piedziņu ar rūpnīcā uzstādītu LPG gāzes sistēmu. Tas nozīmē ne tikai zemākas ekspluatācijas izmaksas, bet arī daudzpusīgāku pielietojumu ikdienā.
Vai tas joprojām ir tas pats vienkāršais un izturīgais Duster, ko mēs visi pazīstam, vai tomēr jau solis tuvāk modernam, tehnoloģiski attīstītam krosoveram? To kopā ar šī video viesi – režisoru, operatoru un producentu Ivaru Zviedri – noskaidrosim šajā testā.
Protams, kāds var teikt, ka šis auto nav aprīkots ar klasisku visu riteņu piedziņu – tam pat nav kardāna, kas savienotu iekšdedzes dzinēju ar aizmugurējo tiltu. Jaudu un griezes momentu aizmugurējiem riteņiem nodrošina elektromotors, kas atrodas reduktora vietā.
Piedziņa tiek kontrolēta elektroniski, un vadītājam ir iespēja izvēlēties dažādus braukšanas režīmus, tostarp arī LOCK (vai Offroad Mode) režīmu, kas aktivizē pastāvīgu pilnpiedziņu. Papildus tam Duster 4x4 iespējams atslēgt arī ESC (stabilitātes sistēmu), kas noderēs, ja rodas vēlme izkļūt cauri dziļākam sniegam vai dubļiem.
Runājot par gaitu un sajūtām, šis auto ir lieliski piemērots gan pilsētai, gan lauku apvidum. Godīgi sakot, lielāko daļu no šī testa brauciena pavadījām tieši mežos un vieglā bezceļā.
Duster klīrenss ir 209 milimetri, un tā amortizatori labi kopē ceļa virsmu. Pat vietās, kur šķiet, ka visam auto salonā būtu jāgrab un jākratās, brauciens ir gana plūdens.
Vēl nedaudz par tehniku – šīs Duster modifikācijas pilnais nosaukums ir HYBRID-G 150 ZS AWD. Tā spēka iekārta sastāv no 1,2 litru 48V mild-hybrid dzinēja, kas novietots auto priekšā, un 13 ZS elektromotora aizmugurē. Braukšanas laikā HYBRID-G akumulators tiek uzlādēts, izmantojot enerģijas atgūšanu (jeb rekuperāciju) bremzēšanas un palēnināšanās laikā. Tādējādi pilsētvidē šis auto līdz pat 60% no veiktā attāluma spēj pārvietoties, izmantojot tikai elektrību!
Turklāt šim auto jau no rūpnīcas ir uzstādīta LPG gāzes iekārta – tam ir divas bākas, tāpēc jūs varat izvēlēties braukt ar gāzi vai benzīnu. (Kopējais nobraukuma diapazons ar pilnām bākām (50 L benzīns + ~50 L LPG) ir līdz pat 1500km!)