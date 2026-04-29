Siliņa: jautājums par pensiju 2. līmeņa uzkrājumiem jāatstāj nākamajai Saeimai
Jautājums par pensiju 2. līmeņa uzkrājumiem nebūtu jāskata pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, bet jāatstāj izvērtēšanai nākamajam parlamenta sasaukumam, šādu nostāju intervijā LTV "Rīta panorāmai" pauda premjere Evika Siliņa (JV).
Siliņa sprieda, ka uzlabojumi pensiju sistēmā esot iespējami un diskusijas par tiem esot nepieciešamas. Pēc viņas vārdiem, zināmos apstākļos iedzīvotājiem varētu dot iespējas vairāk ietekmēt rīcību ar 2.pensiju līmeņa uzkrājumiem.
Tomēr politiķe uzskata, ka pie sistēmas izmaiņām nevajag ķerties klāt pirms vēlēšanām, jo priekšvēlēšanu gaisotnē nevarot garantēt, ka tiks pieņemts labs lēmums.
Izmaiņas koalīcijā virzošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis nedēļas sākumā pēc koalīcijas partiju tikšanās klāstīja, ka valdību veidojošo partiju sadarbības padomes sēdē diskusija par pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla izmaksu iedzīvotājiem ārstniecības izdevumu segšanai ir sākta, bet turpināsies pēc nedēļas.
Viņš norādīja, ka jautājums ir sarežģīts un izraisījis plašu rezonansi sabiedrībā, tāpēc pirmdien sēdē panākta vienošanās, ka koalīcijas partneriem nepieciešams papildus laiks, lai iepazītos ar ZZS iesniegto piedāvājumu.
ZZS izskatīšanai valdību veidojošo partiju sadarbības padomes sēdē virzīs priekšlikumus par pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla izmaksu iedzīvotājiem ārstniecības izdevumu segšanai.
Patlaban fondētās pensijas kapitālu var izmantot tikai, piešķirot vecuma pensiju vai shēmas dalībnieka nāves gadījumā.
ZZS deputāti uzskata, ka laikā, kad veselības aprūpes sistēma nav sakārtota un tajā ir redzamas būtiskas nepilnības, cilvēkiem savlaicīgi nespējot saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību vai iegādāties ārsta izrakstītos medikamentus, ir nepieciešama diskusija par pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanu medicīniski pamatotai ārstēšanai.
ZZS deputāti arī akcentē, ka pensiju otrais līmenis ir privāts uzkrājums katram valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekam, tāpēc ir jāļauj cilvēkiem, kuru rocība ir ierobežota, saņemt līdzekļus no pensiju otrā līmeņa nepieciešamajiem ārstēšanās izdevumiem.
Ministru kabinets noteiktu diagnozes un citus kritērijus līdzekļu pieprasīšanai no pensiju otrā līmeņa uzkrājumiem, paredz ZZS rosinājums.
Koalīcijas partneri no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" iepriekš gan pauduši skepsi par šī jautājuma atvēršanu priekšvēlēšanu laikā.