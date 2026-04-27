Vai skaļām izklaides vietām būs stingrāki noteikumi? EM gatavo rīcības plānu
Satversmes tiesas (ST) sprieduma izpildē būtiski nodrošināt līdzsvarotu un samērīgu pieeju, lai, vienlaikus stiprinot iedzīvotāju tiesību aizsardzību, tiktu saglabāta uzņēmējdarbībai labvēlīga vide, norādīja Ekonomikas ministrijā (EM), komentējot ST atzinumu par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības regulējuma neatbilstību Satversmei.
EM sacīja, ka ministrija respektē ST spriedumu un uzsver, ka ST spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.
Ministrijas ieskatā ST spriedums ir nozīmīgs pamats turpmākajam darbam, kas sniedz būtisku tiesisko skaidrību izklaides trokšņa jomā un norāda uz nepieciešamību pilnveidot izklaides trokšņa novērtēšanas, kontroles un ar to saistītās atbildības pamatprincipus, kā arī precizēt Ministru kabinetam un pašvaldībām doto pilnvarojumu.
Vienlaikus EM uzsver, ka ST sprieduma izpildē ir būtiski nodrošināt līdzsvarotu un samērīgu pieeju, lai, stiprinot iedzīvotāju tiesību aizsardzību, tiktu saglabāta arī prognozējama un uzņēmējdarbībai labvēlīga vide.
Atbilstoši 2026. gada 23. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē nolemtajam, lai savlaicīgi izpildītu ST spriedumu, EM gatavo laika grafiku attiecīgo tiesību aktu projektu izstrādei un tālākai virzībai apstiprināšanai, kas noteiks uzdevumu sadali starp iesaistītajām ministrijām un paredzēs konkrētus izpildes termiņus.
Jau ziņots, ka ST atzinusi par Satversmei neatbilstošu trokšņa novērtēšanas un pārvaldības regulējumu, ciktāl tas nenodrošina pienācīgu aizsardzību pret pārmērīgu izklaides troksni.
ST secināja, ka, pretēji savam pienākumam, valsts nav noregulējusi izklaides trokšņa novērtēšanu, kontroli un ar to saistītos atbildības jautājumus.
Tiesa secināja, ka vairāki normatīvie akti dažādos aspektos ir attiecināmi uz pārmērīgu izklaides troksni, tomēr šis regulējums nenodrošina personu pienācīgu aizsardzību. Turklāt Trokšņa pārvaldības noteikumos paredzētā trokšņa novērtēšanas un mērīšanas kārtība nav piemērota tieši izklaides troksnim.
Tā kā pārmērīga izklaides trokšņa novērtēšana, kontroles process un efektīvas atbildības noteikšana ir būtiski pamattiesību aizsardzības jautājumi, to pamatprincipi skaidri jānosaka pašam likumdevējam. Savukārt Ministru kabinetam vai citām institūcijām var uzticēt detalizētu noteikumu un tehnisko normu izstrādi, lai nodrošinātu šo pamatprincipu īstenošanu, uzsvēra tiesa.
Lietas izskatīšanas laikā tika pieņemti un šogad 28. martā stājās spēkā grozījumi likumā "Par piesārņojumu", ar kuriem paplašināta pašvaldību kompetence regulēt un uzraudzīt troksni, kas rodas pasākumu laikā, izklaides vietās un izklaides vietu darbības rezultātā, norādījusi ST.
Izskatāmajā lietā šie grozījumi nebija apstrīdēti un, ievērojot prasījuma robežas, netika vērtēta to atbilstība Satversmei
