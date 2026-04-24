FOTO: izstāde “Auto 2026” pārsteidz ar jauniem auto zīmoliem, hobija spēkratiem un īpašu Itālijas eksponātu

Izstādē "Auto 2026" daudz jaunu Ķīnas auto zīmolu un īpaši pārsteigumi no Itālijas
24.–26. aprīlī Ķīpsalā norisinās Baltijas lielākais auto dzīves notikums – starptautiskā auto industrijas izstāde “Auto 2026”. Interesenti varēs iepazīt gan jaunākos auto modeļus un komerctransportu, gan hobija auto un sporta spēkratus, kā arī plašu auto piederumu klāstu. Izstādē būs daudz jaunu Ķīnas auto zīmolu un kāds īpašs eksemplārs no Itālijas, kas Baltijā vēl nav bijis!
“Interese par dalību izstādē ir iespaidīga – vietas tiek rezervētas ātrāk nekā jebkad iepriekš. Šobrīd jau rezervēti aptuveni 70 % no izstādes laukumiem, un dalībnieki aktīvi gatavojas aprīļa izstādei. Lai gan dīleri jaunākos auto modeļus vēl neatklāj, tomēr sola ne vienu vien pārsteigumu. Īpašu uzmanību piesaistīs Ķīnas autobūves jaunumi, kas Latvijas tirgū ienāk arvien aktīvāk un būs plaši pārstāvēti arī izstādē,” iepriekš izteicās izstādes “Auto” projekta vadītājs Gints Šāvējs un piebilst: “Katru gadu cenšamies apmeklētājus pārsteigt ar kādu neparastu eksponātu, un šī izstāde nebūs izņēmums!”
Izstādes sadaļa “Jauni auto” piedāvās vēl plašāku auto klāstu nekā iepriekš! Ķīpsalā būs apskatāmi jaunākie “Volkswagen”, “Audi”, “Cupra”, “Škoda”, “KIA”, “XPENG”, “Renault”, “Dacia”, “Nissan”, “MG”, “SWM”, “BAIC”, “Great Wall Motors”, “Voyah”, “Dong Feng”, “M Hero”, “Forthing”, “Subaru”, “Toyota”, “Lynk & Co”, “Cherry” un citu zīmolu modeļi.
Apmeklētāji varēs iepazīties ar rekordlielu skaitu vēl neredzētiem auto zīmoliem, kas šobrīd tikai ienāk Baltijas un Eiropas tirgū. Daudzi no jaunajiem zīmoliem šī raksta tapšanas brīdī vēl pat nav zināmi organizatoriem. Tādējādi jaunu auto sadaļa solās būt vēl neredzēti interesanta apmeklētājiem – papildu esošajiem tirgū labi pazīstamiem spēlētājiem būs vēl vismaz 10 auto zīmoli – jaunpienācēji.
Auto zīmolu pārstāvji izstādē sola īpašas cenas un profesionālas konsultācijas. Kā ierasts izstādē būs arī autopircēju ceļveža “Whatcar?” ekspozīcija, kas pārsteidz ar īpašiem sportiskiem spēkratiem.
Plašajā “Auto mehānika” ekspozīcijā varēs iepazīt aktuālo nozares piedāvājumu – auto piederumus, riepas, apkopes līdzekļus, pretkorozijas apstrādes iespējas, iekārtas un tehniku autoveikaliem, automazgātavām un servisiem. Piedāvājumā būs daudzveidīgs produktu un pakalpojumu klāsts no auto nozarē zināmiem zīmoliem – “Benefit”, “Josam”, “Standox”, “Radex Europe”, “Krown”, “Kurbads Detailing”, “Kurbads Logistics”, “Farkop LV”, “TSC Duals”, “EHRLE Car Wash”, “Rags”, “Ovoko”, “Drošas braukšanas skola”, “Ferdinand Bilstein”, “Uzladets LV” u. c.
“Auto Exotica” apmeklētājus sagaidīs elpu aizraujoši hobija auto, restaurēti spēkrati un neparasti sporta auto – katrs eksponāts sola unikālu pieredzi. Tradicionāli notiks arī konkurss “Auto Exotica Awards 2026” un labāko eksponātu apbalvošana. Kā ierasts “Auto Exotica” būs pārstāvēti arī dažādi auto klubi. Šogad “Auto Exotica” arī īpašs pārsteigums – kāds neparasts auto no Itālijas, kurš pretendē uz Ginesa pasaules rekordu.