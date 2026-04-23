Naftas cenas pieauga, Irānai atsakoties atvērt Hormuza šaurumu
Akciju cenas trešdien pieauga Volstrītā, bet kritās Eiropas biržās, savukārt naftas cenas pieauga.
Tas, ka Hormuza šaurums faktiski paliek slēgts, neietekmēja akciju cenas Volstrītā, kur tās visu dienu pieauga.
Naftas cenas kāpa, un "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā atkal pārsniedza 100 ASV dolārus par barelu, Irānai asi kritizējot Trampa lēmumu turpināt Irānas ostu blokādi.
Lai gan pamiera pagarināšana dod lielāku iespēju sarunām, "kavēšanās arī palielina bažas, ka konflikts varētu ieilgt", sacīja "Trade Nation" analītiķis Deivids Morisons. "Tas arī var norādīt uz [Irānas] režīma pastiprināto nodomu turpināt karu."
Irānas Revolucionārā gvarde trešdien uzbruka trim kravas kuģiem Hormuza šaurumā, divus sagrābjot un vienu apšaudot.
Baltais nams paziņoja, ka Tramps neuzskata šo kuģu sagrābšanu par pamiera pārkāpumu, jo tie nebija ASV vai Izraēlas kuģi.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,7% līdz 49 490,77 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,1% līdz 7137,89 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,6% līdz 24 657,57 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,2% līdz 10 476,46 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 1,0% līdz 8156,43 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX samazinājās par 0,3% līdz 24 194,90 punktiem.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 3,7% līdz 92,96 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 3,5% līdz 101,91 dolāram par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien pieauga par 3,9% līdz 43,55 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,1744 līdz 1,1709 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3508 līdz 1,3506 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 159,37 līdz 159,49 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,94 līdz 86,70 pensiem par eiro.