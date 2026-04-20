"Smiltenes piens" kļūst par "Cesvaines piena" īpašnieci
Piena pārstrādes uzņēmums AS "Smiltenes piens" kļuvusi par AS "Cesvaines piens" īpašnieci, informēja uzņēmums.
"Smiltenes piens" iegādājās 99,949% "Cesvaines piena" akciju, bet darījuma summu puses ir vienojušās neizpaust.
Uzņēmumā norāda, ka darījums noslēgts ar mērķi stiprināt konkurētspēju Baltijas un Eiropas tirgos.
Kompānijā atzīmē, ka pirkums ietver preču zīmju "Cesvaine", "Siera nams" un "Ciba" iegādi. Visi zīmoli un sortiments tiks saglabāts, kā arī "Cesvaines piens" turpinās ražot sierus, attīstīt sortimentu un modernizēt ražošanas tehnoloģijas.
"Smiltenes piena" padomes priekšsēdētājs Armands Kovaldins uzsver, ka šis darījums ļaus stiprināt abu uzņēmumu zīmolus, paplašināt produktu klāstu un daudz dinamiskāk reaģēt uz globālā tirgus izaicinājumiem, vienlaikus kāpinot ražošanas efektivitāti un optimizējot piegādes ķēdes.
Kovaldins izsaka pateicību pilna servisa advokātu birojam "Widen" un SIA "IJ Birojs" par sniegto atbalstu un ieguldījumu "Cesvaines piena" pirkuma procesa veiksmīgā īstenošanā, kā arī uzņēmuma stratēģiskajiem finanšu partneriem "Luminor Bank", AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" ("Altum") un iespējkapitāla fondam "FlyCap".
"Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš norāda, ka darījuma īstenošanā ir izmantoti divi Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instrumenti ar "Altum" iesaisti - "Luminor bankas" aizdevums kapitāldaļu iegādei, kas tiek nodrošināts ar "Altum" garantiju, kā arī iespējkapitāla finansējums no piektās paaudzes fonda, ko pārvalda "FlyCap" un kas piedalās darījumā kā investors.
"Luminor bankas" korporatīvā departamenta vadītāja Ilze Zoltnere informē, ka "Cesvaines piena" pārņemšana ir stratēģiski nozīmīgs solis uzņēmuma izaugsmē - tā ļauj paplašināt ražošanas jaudas, optimizēt procesus un veidot konkurētspējīgu, ilgtspējīgu pārtikas ražošanu.
"FlyCap" partneris Jānis Liepiņš pauž, ka "FlyCap" finansējums palīdzēs "Smiltenes pienam" stiprināt pozīcijas un izmantot izaugsmes iespējas.
"FlyCap" pārvalda 50 miljonu eiro aizdevumu fondu, kas paredzēts uzņēmumu izaugsmes un konsolidācijas finansēšanai Baltijā.
LETA jau ziņoja, ka Konkurences padome (KP) atļāvusi "Smiltenes pienam" iegūt tiešu izšķirošu ietekmi pār "Cesvaines pienu".
Tāpat vēstīts, ka "Smiltenes piens" 2026. gada 30. janvārī noslēdza līgumu par "Cesvaines piena" vairākuma akciju iegādi.
"Cesvaines piena" akcionāru pārstāvji iepriekš skaidroja, ka lēmums par uzņēmuma akciju pārdošanu pieņemts pēc rūpīgas stratēģiskas izvērtēšanas un dialoga ar potenciālajiem partneriem. Tāpat pēdējos gados jūtami pieaugusi konkurence Latvijā un eksporta tirgos, tāpēc piena pārstrādes uzņēmumu konsolidācija Latvijā ir būtisks priekšnosacījums nozares veiksmīgai attīstībai.
Savukārt Kovaldins pauda, ka darījums stiprina "Smiltenes piena" konkurētspēju Baltijā un dod iespēju sasniegt jaunus eksporta tirgus Eiropā un citviet pasaulē.
"Altum" ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos un citi) noteiktās programmās, papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizē citas valsts deleģētas funkcijas.
"Altum" kapitālā 40% akciju turētāja ir Finanšu ministrija, bet pa 30% - Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija. "Altum" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.
"FlyCap" dalībnieki vienādās daļās ir Liepiņš, Ģirts Mīlgrāvis un Jānis Skutelis.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Cesvaines piens" 2024. gadā strādāja ar 23,929 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 13 202 eiro. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti. Kompānija "Cesvaines piens" reģistrēta 1994. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,287 miljoni eiro.
Savukārt "Smiltenes piens" 2024. gadā strādāja ar 30,605 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 13,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 3,8% - līdz 629 530 eiro. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti. Kompānija "Smiltenes piens" reģistrēta 1993. gadā, un tās pamatkapitāls ir 872 963 eiro. Uzņēmuma lielākais īpašnieks ir Kovaldins (98,09%).