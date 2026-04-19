Nosauktas drošākās aviokompānijas pasaulē 2026. gadā
Mūsdienās aviopārvadājumi tiek uzskatīti par vienu no drošākajiem pārvietošanās veidiem, taču arī šajā nozarē ir uzņēmumi, kas izceļas ar īpaši augstu drošības līmeni. Portāls AirlineRatings.com publicējis 2026. gada drošāko aviokompāniju reitingu.
Veidojot sarakstu, eksperti ņēma vērā vairākus būtiskus kritērijus – veikto lidojumu skaitu, lidmašīnu parka vecumu, nopietnu incidentu esamību, pilotu sagatavotību, starptautisko drošības auditu rezultātus, kā arī tehnoloģiju ieviešanu, kas palīdz samazināt turbulenci lidojuma laikā.
Reitingā iekļautas tā sauktās pilna servisa (full-service) aviokompānijas, kas piedāvā vairākas apkalpošanas klases, plašu maršrutu tīklu un papildu pakalpojumus, vienlaikus aktīvi ieguldot personāla apmācībā un drošībā.
TOP 10 drošākās aviokompānijas pasaulē 2026. gadā:
10. Korean Air – pēdējos gados ieviesusi būtiskas reformas drošības un uzņēmuma kultūras jomā, uzlabojot rezultātus starptautiskajos auditos. Izceļas ar modernu floti un kvalitatīvu pilotu sagatavošanu.
9. Virgin Australia – pēc restrukturizācijas koncentrējusies uz stabilu darbību un drošības kultūras stiprināšanu, īpaši uzlabojot apkalpes sagatavotību.
8. EVA Air – Taivānas aviokompānija ar nevainojamu drošības reputāciju, stingru disciplīnu un modernu tālsatiksmes lidmašīnu parku.
7. Singapore Airlines – nosaka globālos drošības standartus ar augsti apmācītiem pilotiem, stingru tehnisko kontroli un regulējumu.
6. Air New Zealand – pazīstama ar inovācijām drošības jomā un spēju droši darboties sarežģītos laikapstākļos Klusā okeāna reģionā.
5. Emirates – viens no lielākajiem plaša korpusa lidmašīnu operatoriem, kas drošību nodrošina ar intensīvām apmācībām un stingru regulējumu.
4. Qatar Airways – apvieno augstas klases servisu ar drošību, balstoties uz modernu floti un stingriem pilotu apmācības standartiem.
3. Qantas – bieži atzīta par drošāko aviokompāniju pasaulē, izceļas ar ilggadēju pieredzi un nopietnu incidentu neesamību reaktīvo lidmašīnu laikmetā.
2. Cathay Pacific – saglabā augstu drošības līmeni, pateicoties stingrai uzraudzībai Honkongā un nepārtrauktām investīcijām flotē un personālā.
1. Etihad Airways – 2026. gada reitinga līdere. Aviokompānija no Abū Dabī izcēlusies ar modernu floti, ilgtspējīgu attīstību un stingriem drošības standartiem.
Eksperti uzsver, ka visas reitingā iekļautās aviokompānijas demonstrē augstu drošības līmeni, tomēr tieši šie pārvadātāji šobrīd uzskatāmi par nozares līderiem.