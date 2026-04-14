Latvijā gatavo jaunu vienošanos par pārtikas cenām: veikalos sola redzamas izmaiņas
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija (LPTA) kopumā pozitīvi vērtē ieceri papildināt memorandu par pārtikas cenu samazināšanu, norādīja LPTA izpilddirektors Jānis Dubults.
Ekonomikas ministrija (EM) iepriekš informēja, ka plānots parakstīt papildu vienošanos, tostarp par zemo cenu groza pieejamības veicināšanu, paplašinot produktu klāstu šajās kategorijās, kā arī nodrošināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātās likmes 12% apmērā piemērošanas godīgu pārnesi uz gala cenu patērētājiem tādiem produktiem kā maize, svaigs piens, svaiga atdzesēta mājputnu gaļa un svaigas mājputnu olas. Tāpat paredzēts īstenot nacionāla mēroga kampaņu vietējās produkcijas popularizēšanai.
Dubults pauda, ka LPTA kopumā pozitīvi vērtē ieceri papildināt memorandu ar atsevišķiem ikdienas pamatproduktiem, ja tas reāli palīdz pircējiem un vienlaikus ir izpildāms visiem tirgotājiem. Viņš minēja, ka ir svarīgi, lai pieeja būtu pietiekami elastīga un šos produktus varētu arī rotēt, jo tikai tā risinājums būs praktiski īstenojams dažādu formātu veikalos.
Dubults uzsvēra, ka LPTA atbalsta risinājumus, kas palīdz mazināt cenu spiedienu, taču tiem jābūt arī reāli izpildāmiem visiem tirgotājiem, jo vienošanās strādās tikai tad, ja tā būs nevis laba uz papīra, bet praktiski ieviešama dzīvē.
Tāpat viņš atzīmēja, ka LPTA ir par godīgu PVN likmes samazinājuma pārnesi uz gala cenu, un norādīja, ka to ir apņēmušies darīt neatkarīgi no memoranda parakstīšanas. Vienlaikus Dubults pauda cerību, ka visi iesaistītie - gan mazumtirgotāji, gan piegādātāji - būs gatavi publiski apliecināt savu ieguldījumu un vienošanos parakstīt.
LPTA konceptuāli atbalsta nacionāla mēroga kampaņu vietējo produktu popularizēšanai, viņš minēja.
Jautās, kad vienošanos potenciāli varētu parakstīt, Dubults norādīja, ka termiņš būs atkarīgs no tā, cik operatīvi iesaistītās puses spēs vienoties par saturu un praktisko ieviešanu.
Jau ziņots, ka februāra beigās intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) sacīja, ka šogad plānots parakstīt papildu vienošanos attiecībā uz pārtikas produktu zemo cenu grozu, tostarp paplašinot tajā iekļaujamo produktu klāstu.
Tāpat ministrs atzīmēja, ka zemo cenu grozā iekļautajiem produktiem ir jābūt labāk saskatāmiem veikalos. "Ja mēs ejam ar šīm zemo cenu kategorijām, tad tām ir jābūt pietiekami labi redzamām," teica Valainis, atzīmējot, ka tirgotāji ir apliecinājuši gatavību nākt pretī šajā jautājumā.
Valainis arī atgādināja, ka šā gada vidū Latvijā tiks samazināta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme atsevišķiem pārtikas produktiem. "Arī te būs papildu vienošanās, kā notiks PVN samazināšana, ko uzņemas tirgotājs, ko uzņemas ražotājs, ko uzņemas starpnieki, loģistikas uzņēmumi," sacīja ministrs, piebilstot, ka tiks sekots līdzi šim procesam.
Savukārt marta vidū EM pavēstīja, ka patlaban tiek apkopoti memoranda partneru iesniegtie priekšlikumi par preču sortimenta pārskatīšanu.
Daļai pārtikas pamatproduktu, tostarp miltu, piena, putnu gaļas produktiem un svaigām olām, no šā gada vidus tiks noteikta PVN samazinātā likme 12% apmērā. Grozījumi pieņemti, lai mazinātu pārtikas produktu cenu pieauguma ietekmi uz iedzīvotāju labklājību.
Tāpat ziņots, ka 2025. gada maijā tika parakstīts memorands par pārtikas cenu samazināšanu. Memorandu parakstīja ekonomikas ministrs, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, biedrība "Zemnieku saeima" un citi partneri. Memorands paredz zemo cenu pārtikas groza ieviešanu, cenu salīdzināšanas rīka ieviešanu, kā arī vietējās izcelsmes produktu īpatsvara veicināšanu veikalos.
Memorands paredz pārtikas zemo cenu grozā iekļaut vismaz vienu produktu no katras no desmit pamata pārtikas kategorijām. Šīs kategorijas ietver maizi, pienu, sieru, biezpienu, sviestu, krējumu, jogurtu, paniņas, svaigus dārzeņus un augļus, cūkgaļu, mājputnu gaļu, liellopu un teļa gaļu, aitas un kazas gaļu, svaigas zivis, olas, miltus un citus graudaugus, kā arī augu eļļas.
Vienlaikus Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), monitorējot pārtikas cenu memoranda izpildi un zemo cenu groza saturu, šogad februārī secināja, ka Latvijā pārtikas zemo cenu grozos bieži trūkst daļas memorandā noteikto produktu kategoriju.
Monitorings 32 nedēļu periodā apliecinājis, ka lielveikalu ķēdēs zemo cenu grozos vidēji tiek aptvertas septiņas no desmit paredzētajām kategorijām. Šis rādītājs ilgstoši saglabājas nemainīgs un, PTAC vērtējumā, nav pietiekams. Aptverto kategoriju skaits dažādās mazumtirdzniecības ķēdēs svārstās no četrām līdz deviņām atkarībā no tirgotāja sortimenta.
Savukārt mazumtirgotāji pauda, ka viņi veikalos nevar regulāri nodrošināt visas pārtikas cenu memorandā noteiktās zemo cenu grozā iekļaujamo produktu kategorijas sezonalitātes un konkrētu veikalu piedāvājuma dēļ.
LPTA reģistrēta 2010. gadā, un tajā apvienojušies tādi tirgotāji kā "Narvesen", "Rimi", "Aibe" un "top!".