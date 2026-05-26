Ogres novadā aiztur astoņus nelegālos imigrantus no Indijas un Bangladešas
Pateicoties operatīvai rīcībai un veiksmīgai dienestu sadarbībai, novērsts kārtējais migrantu mēģinājums nelikumīgi iekļūt Latvijā. Pirmdien pēc robežsargu uzsāktiem vajāšanas pasākumiem Ogres novadā aizturēta astoņu personu grupa – Indijas un Bangladešas pilsoņi, informē Valsts robežsardze.
Pirmdien, 25. maijā, Valsts robežsardzes amatpersonas saņēma informāciju par to, ka valsts robežu, iespējams, nelikumīgi šķērsojusi sešu līdz astoņu personu grupa. Likumsargi nekavējoties reaģēja, uzsākot personu pārvietošanās virziena noskaidrošanu un vajāšanas pasākumus.
Operatīvo meklēšanas pasākumu laikā Valsts robežsardze saņēma informāciju no Valsts policijas, ka meklētās astoņas personas jau ir izdevies aizturēt. To paveica Ogres novada pašvaldības policija, kas bēgļus aizturēja savā administratīvajā teritorijā.
Valsts robežsardzes amatpersonas nekavējoties ieradās notikuma vietā, kur konstatēja divus Indijas un sešus Bangladešas pilsoņus, kuri bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Kā informē robežsardzes pārstāvji, notikuma vietā tika veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu minētās astoņas personas tika atturētas no tālākas nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas.