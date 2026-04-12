Jauno mehānismu degvielas tirgotājiem EM plāno ieviest bez papildu līdzekļiem
Ekonomikas ministrija (EM) solidaritātes maksājuma mehānismu degvielas tirgotājiem plāno īstenot no tās esošajiem resursiem, norādīja EM, komentējot potenciālās izmaksas mehānisma ieviešanai.
Ministrijā pauda, ka papildu finansējums no valsts budžeta solidaritātes maksājuma mehānisma ieviešanai nebūs nepieciešams.
EM norādīja, ka mehānisms ir veidots tā, lai administratīvais slogs būtu minimāls. Solidaritātes maksājums attiecas uz degvielas mazumtirgotājiem - uzņēmumiem, kas patlaban regulāri iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) detalizētus datus par degvielas realizācijas apmēriem un cenām. Tirgotājam reizi mēnesī būs jāiesniedz pārskats, kurā salīdzināta faktiskā cena degvielas uzpildes stacijā (DUS) ar publiski pieejamo orientējošo cenu. Lielākajām DUS ķēdēm ar centralizētām cenu vadības un uzskaites sistēmām šie dati jau ir pieejami to ikdienas darbā.
Līdz ar solidaritātes iemaksas likuma apstiprināšanu degvielas orientējošā cena tiks aprēķināta un publicēta EM, izmantojot publiski pieejamus biržas datus, bet mehānismu administrēs SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"", kas patlaban pārvalda naftas produktu drošības rezerves un regulāri sadarbojas ar degvielas tirgotājiem, minēja ministrijā.
EM pauda, ka mehānisma mērķis nav iekasēt naudu, bet disciplinēt cenu veidošanu - jo godprātīgāk tirgotāji rīkojas, jo mazāka ir iemaksa, un ideālā gadījumā iemaksa būs nulle. Orientējošā degvielas mazumtirdzniecības cena nodrošinās patērētājam objektīvu atskaites punktu par DUS degvielas cenu atbilstību konkrētā brīža tirgus situācijai, ņemot vērā degvielas biržas cenu izmaiņas, nodokļus un ekonomiski pamatotas tirgotāja maržas.
Vienlaikus ministrijā atzīmēja, ka mehānisms nenosaka cenu griestus, jo tirgotāji saglabā pilnīgu brīvību noteikt savas cenas. Taču, ja kāda tirgotāja cena par vairāk nekā 3% pārsniegs orientējošo cenu, starpība būs jāiemaksā valsts budžetā. Tas novērsīs situāciju, kad atsevišķi tirgotāji ārkārtas apstākļos izmanto patērētāju neziņu vai tirgus nenoteiktību nepamatotam uzcenojumam. Solidaritātes maksājums būs laikā terminēts instruments tikai ārkārtas situācijām, kad strauji aug degvielas cenas.
Solidaritātes maksājums darbosies kopā ar apstiprināto akcīzes nodokļa samazinājumu dīzeļdegvielai, kas no 1. aprīļa samazina degvielas cenu par aptuveni 8,6 centiem litrā. Abi instrumenti papildina viens otru, proti, akcīzes samazinājums samazina cenu, bet solidaritātes maksājums nodrošina, ka šis ietaupījums nonāk līdz patērētājam, norādīja EM.
Jau ziņots, ka valdība nākamnedēļ turpinās vērtēt EM rosinājumu degvielas tirgotājiem piemērot solidaritātes maksājumu, ja to faktiskā mazumtirdzniecības cena pārsniegs objektīvi aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā 3%.
Patlaban degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likums nodots saskaņošanai līdz piektdienai.
Iepriekš ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) norādīja, ka, ņemot vērā, ka Saeima patlaban ir sesijas pārtraukumā, likumprojekts par degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu ir nodots otrajā saskaņošanas aplī, tādējādi nevalstiskajām organizācijām līdz 10. aprīlim ir iespēja iesniegt iebildumus. Likumprojektu plānots skatīt nākamajā valdības sēdē.
Degvielas tirgotāji ir pauduši, ka nesaredz kompromisa variantu attiecībā uz iecerēto solidaritātes maksājumu, ja to faktiskā mazumtirdzniecības cena pārsniegs objektīvi aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā 3%.
"Nedomāju, ka te var rast kompromisu. Šādu regulējumu neatbalstām konceptuāli, jo tas ir balstīts politiskos motīvos - ar šo "makšķerēt" vēlētāju balsis gaidāmajās velēšanās," sacīja Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas (LDTA) izpilddirektore Ieva Ligere.
Viņa arī pauda, ka degvielas tirgotāji konceptuāli neatbalsta EM izstrādāto likumprojektu par solidaritātes maksājumu, jo tas degvielas tirgotāju ieskatā ir pretrunā ar brīvā tirgus principiem, kā arī iezīmējas zināmi riski atbilstībai Satversmei. "Te nav stāsts par virspeļņas nodokli, tā ir tīra cenu regulēšana. Tā ir politiska iniciatīva priekšvēlēšanu gaisotnē. Degvielas tirgotāji tam nesaskata ekonomisku pamatojumu un tam nav arī ekonomiska izvērtējuma," sacīja Ligere.
Viņa skaidroja, ka likumprojekts paredz faktiski mēģināt regulēt cenu, kuras lielākās komponentes degvielas tirgotāji nevar ietekmēt, jo 93% cenas veido iepirkuma cena un nodokļi, bet 7% ir tā daļa, ar kuru tirgotājs var operēt.
Tāpat ziņots, ka no 2026. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam Latvijā tiek piemērots akcīzes nodokļa pagaidu samazinājums dīzeļdegvielai par apmēram 15% - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem.