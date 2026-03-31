No 1. aprīļa pieaugs pensijas: zināms, cik lielu pielikumu saņems pensionāri
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 2026. gada 1. aprīļa automātiski pārrēķinās pensijas 141 tūkstotim pensiju saņēmēju, kuri strādā vai iepriekš ir strādājuši.
Pensiju pārrēķinās vecuma, 1. un 2. grupas invaliditātes, kā arī izdienas pensiju (izņemot iestāžu izdienas pensijas) saņēmējiem, kuri pēc pensijas piešķiršanas vai iepriekšējā pārrēķina ir turpinājuši strādāt. Nosacījums – vismaz vienā mēnesī veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas un kopš pēdējā pārrēķina vai pensijas piešķiršanas jābūt pagājušiem vismaz 12 mēnešiem.
Līdz šim, lai strādājošais pensionārs saņemtu pensijas pārrēķinu, bija jāiesniedz iesniegums – ne biežāk kā reizi gadā. Daudzi šo iespēju neizmantoja, tāpēc pirmajā automātiskajā pārrēķinā iekļauti arī tie pensiju saņēmēji, kuri strādājuši agrāk – pat pirms 10 vai 20 gadiem –, bet pārrēķinu nebija pieprasījuši.
Vidēji pensija pēc pārrēķina palielināsies par 18,50 eiro vienai personai. Kopumā pēc pārrēķina speciālā budžeta izdevumi pieaugs par aptuveni 2,6 miljoniem eiro mēnesī.
VSAA direktors Māris Krastiņš uzsver: “Automatizētais pensiju pārrēķins nodrošinās pensiju apmēru pārskatīšanu cilvēkiem bez viņu līdzdalības. Vairs nebūs jāseko līdzi termiņiem un jāpiesaka pakalpojums, kas viņiem jau pienākas. Attīstot automatizētus un uz datiem balstītus risinājumus, mēs padarām pakalpojumus pieejamākus, ātrākus un mazāk birokrātiskus.”
Ja 2026. gada 1. aprīlī pensijas saņēmējam vēl nebūs tiesību uz pensijas pārrēķinu, piemēram, kopš pēdējā pārrēķina nebūs pagājuši 12 mēneši, tad VSAA pensiju pārrēķinās nākamajā gadā – 2027. gada 1. aprīlī. Turpmāk VSAA pensijas pārrēķinās automātiski reizi gadā, un iesniegums vairs nebūs nepieciešams.
Pensijas saņēmējiem ir iespēja arī izvēlēties citu pārrēķina datumu, lai nebūtu jāgaida līdz nākamā gada 1. aprīlim. Šādā gadījumā iesniegums VSAA jāiesniedz vismaz divus mēnešus pirms nākamā automātiskā pensijas pārrēķina datuma, ievērojot nosacījumu par 12 mēnešu periodu kopš pēdējā pārrēķina un veiktām sociālajām iemaksām.
Ja datumu maina, turpmāk VSAA automātiski pārrēķinās pensiju katru gadu no izvēlētā mēneša pirmā datuma. Līdz ar to pensijas pārrēķins no 2026 .gada 1. aprīļa netiks veikts arī personām, kuras līdz 2026. gada 31. janvārim jau ir iesniegušas iesniegumu par pārrēķina datuma maiņu, jo šīm personām pārrēķins notiks no iesniegumā norādītā datuma. Līdz šim VSAA saņemti 30,5 tūkstoši iesniegumu.
Iesniegumu pārrēķina datuma maiņai var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu e-parakstu, nosūtot uz VSAA e-adresi vai e-pastu, kā arī klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai pa pastu. Iesniegumu var iesniegt neierobežotu reižu skaitu.
Lēmumu par pensijas pārrēķinu VSAA nosūtīs uz e-adresi, ja tā ir aktivizēta. To varēs apskatīt arī e-pakalpojumā “VSAA informācija un pakalpojumi” sadaļā “Lēmumi un paziņojumi” vai saņemt klātienē jebkurā VSAA nodaļā.
Jāņem vērā, ka no aprēķinātās pensijas daļas, kas pārsniedz pensionāra neapliekamo minimumu, tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 25,5 % apmērā.