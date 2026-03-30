Liepājā aprīlī atvērs zīmola "Sexystyle" veikalu
“Sexystyle” investē 200 000 eiro divu jaunu veikalu atvēršanā Rīgā (“Akropole Rīga” un “Akropole Alfa”) un aprīlī atklās pirmo veikalu Kurzemē, Liepājā, palielinot tīklu līdz astoņām tirdzniecības vietām Latvijā. Uzņēmums paplašinās, reaģējot uz augošu pieprasījumu pēc intīmās labsajūtas produktiem, lai gan 2024. gadā tam bija apgrozījuma kritums un zaudējumi.
Jaunos veikalus atvērs iepirkšanās centros “Akropole Rīga” un “Akropole Alfa”, un tie būs sestais un septītais “Sexystyle” veikals Rīgā. Līdz ar to uzņēmuma klātbūtne tirdzniecības centros kļūs plašāka, papildinot jau esošās lokācijas Lāčplēša ielā 20A un tirdzniecības centros “Spice”, “Olimpia”, “Galerija Centrs” un “Domina”, atzīmē uzņēmumā.
Veikala platība iepirkšanās centrā “Akropole Rīga” būs 28,5 kvadrātmetri, bet “Akropole Alfa” – 48 kvadrātmetri.
Uzņēmuma “Ixis” “Sexystyle” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Jēkabsons norāda, ka “Sexystyle” novērojumi liecina, ka pēdējos gados pieaug gan pieprasījums pēc intīmās labsajūtas produktiem, gan klientu atvērtība un interese par šo kategoriju.
“Sexystyle” komercdirektors Dāvids Līcis-Līcītis skaidro, ka veikali veidoti, ievērojot vienotu “Sexystyle” zīmola konceptu, kas pielāgots konkrēto telpu platībai un tirdzniecības centru videi.
Vienlaikus uzņēmums paplašinās arī ārpus galvaspilsētas, atzīmē Jēkabsons, proti, šī gada aprīlī tiks atvērts pirmais “Sexystyle” veikals Kurzemē, Liepājā. Šī veikala izveidē investēti ap 50 000 eiro, un tā platība būs 34 kvadrātmetri. Pēc visu trīs jauno veikalu atvēršanas uzņēmuma kopējais veikalu skaits Latvijā sasniegs astoņus.
“Firmas.lv” liecina, ka uzņēmums “Ixis” 2024. gadā strādāja ar apgrozījumu 2,76 miljoni eiro, kas ir par 13% mazāk nekā 2023. gadā, un uzņēmums 2024. gadā cieta zaudējumus 108 114 eiro apmērā pretēji 227 986 eiro peļņai 2023. gadā.
Uzņēmums “Ixis” reģistrēts 2009. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2845 eiro. Uzņēmuma īpašnieki ir Ilze Švāne – 55,04%, Mārtiņš Švāns – 24,99%, Mārtiņš Jēkabsons – 9,98% un Elīna Zesere – 9,98%.