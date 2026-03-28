"airBaltic" reisos parādīsies jauns komforts pasažieriem
Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" no 2026. gada marta ievieš jaunu digitālo platformu "Skynet", kas būs pieejama pasažieriem lidojuma laikā, pieslēdzoties "Starlink" internetam. Tā vienuviet ceļotājiem nodrošinās piekļuvi informācijai un dažādiem pakalpojumiem.
"Skynet" platforma ir izstrādāta, lai vienkāršotu ceļojuma pieredzi, nodrošinot ātru un personalizētu piekļuvi jaunumiem par lidojumu, informācijai par galamērķi un ekskluzīviem piedāvājumiem lidojuma laikā.
Platforma būs pieejama bez maksas, pieslēdzoties "Starlink" internetam "airBaltic" lidmašīnās, un tai nebūs nepieciešama papildu lejupielāde vai reģistrācija. "Skynet" ir pieejama angļu, latviešu, igauņu un lietuviešu valodā.
Tomass Aleksandrs Ramdāls, "airBaltic" komercdirektors norāda, ka “"Skynet" ir nozīmīgs solis mūsu digitālo pakalpojumu attīstībā lidojuma laikā. Platforma vienuviet apvieno pakalpojumus, lidojuma informāciju un rūpīgi atlasītus partneru piedāvājumus, nodrošinot pasažieriem ērtāku, saistošāku un personalizētāku ceļojuma pieredzi, īpaši "airBaltic Club" lojalitātes programmas biedriem. Mēs turpināsim attīstīt un pilnveidot "Skynet" portālu, lai nodrošinātu arvien vairāk pielāgotu pakalpojumu, piemēram, ērtāku maltītes pasūtīšanu no pieejamās ēdienkartes lidojumā.”
Lidojuma laikā, izvēloties "Starlink" internetu, "Skynet" portālam varēs piekļūt automātiski, skenējot QR kodu uz Baltic Outlook lidojuma žurnāla vai izmantojot "airBaltic Club" lietotni, tādējādi nodrošinot tūlītēju piekļuvi platformai. Tajā pasažieri varēs reāllaikā sekot līdzi savam lidojumam un vienuviet redzēt visu galveno informāciju par savu ceļojumu, tostarp lidojuma numuru, ilgumu, izlidošanas un ielidošanas laikus, pārsēšanās iespējas RIX Rīgas lidostā, kā arī citu lidojuma atjaunoto informāciju.
Papildus tam pasažieri var pārlūkot digitālo airCafe ēdienkarti savā ierīcē, lasīt "airBaltic" blogu vai plānot savu ceļojumu, iepazīstot apskates objektus galamērķī. Naktsmītnes, auto noma un izklaides iespējas tiek piedāvātas sadarbībā ar dažādiem partneriem, piemēram, GetYourGuide, Booking.com un SIXT.
Pasažieriem būs iespēja arī iepirkties AirMall platformā, kur pieejami populāru zīmolu produkti. Visi partneru pakalpojumi un atbilstošie pirkumi, kas tiks veikti, izmantojot "Skynet", ļaus "airBaltic Club" lojalitātes programmas lietotājiem krāt papildu punktus. Izmantojot "Skynet", pasažieri var piekļūt arī ekskluzīviem partneru piedāvājumiem, kas pieejami tikai lidojuma laikā. Papildu informācija par piekļuvi portālam būs atrodama žurnāla Baltic Outlook vāka lapā, kur QR kods ļaus pasažieriem jebkurā brīdī lidojuma laikā atkārtoti atvērt portālu, ja nepieciešams.