Finanšu ministrija rosina samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai par aptuveni 15%
Otrdien, 24. martā, Ministru kabinetā plānots izskatīt Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto fiskāli neitrālo likumprojektu par akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai, lai mazinātu straujā degvielas cenu kāpuma ietekmi uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
Tas varētu samazināt degvielas cenu par apmēram 8,6 centiem litrā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Pēc samazinājuma Latvijā tā kļūs par zemāko Baltijas valstīs.
Vienlaikus Baltijas valstis - Lietuva, Igaunija un Latvija - koordinē savu rīcību, lai mazinātu tirgus šoku un degvielas cenu ietekmi uz iedzīvotājiem. Igaunija sākotnēji bija plānojusi no 1. maija paaugstināt akcīzes nodokli degvielai, taču pašlaik no šī soļa plāno atteikties, savukārt Lietuva virzās uz līdzīgiem risinājumiem kā Latvija.
Sagatavotais likumprojekts paredz pagaidu risinājumu ārkārtas situācijā, ko izraisījuši globāli naftas piegādes traucējumi. Kopš februāra beigām būtiski pieaugušas gan naftas, gan degvielas cenas - Latvijā dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības cena pieaugusi par aptuveni 30%, sasniedzot ap 2,00 eiro litrā.
Saskaņā ar FM priekšlikumu akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai plānots samazināt no 467 līdz 396 eiro par 1000 litriem jeb par aptuveni 15%. Pašlaik zemākā akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai Baltijā ir Igaunijā - 428 eiro par 1000 litriem, kamēr Lietuvā tā sasniedz 553,6 eiro.
Plānots, ka samazinātā akcīzes nodokļa likme būs spēkā no 2026. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. Samazinājums attieksies arī uz marķēto dīzeļdegvielu, ko izmanto lauksaimniecībā.
FM norāda, ka degvielas cenu kāpums rada būtisku slogu gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām, kā arī ietekmē publiskā sektora darbību, tostarp neatliekamās medicīniskās palīdzības, drošības un aizsardzības dienestus. Aprēķini liecina, ka bez iejaukšanās papildu izmaksas Latvijas ekonomikai varētu sasniegt aptuveni 50 miljonus eiro mēnesī.
Vienlaikus prognozēts, ka akcīzes nodokļa samazināšanas fiskālā ietekme uz valsts budžetu varētu būt tuvu neitrālai, jo degvielas cenu kāpums palielina pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus.
Likumprojekts tiek iesniegts saskaņošanai, un vēlāk valdībai būs jāpieņem lēmums par likumprojekta virzību izskatīšanai Saeimā.