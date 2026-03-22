Vienā veikalā tas pats grozs par 16 eiro dārgāks! Jauns cenu pētījums atklāj lielas atšķirības
Pārtikas cenas Latvijas lielākajos veikalu tīklos joprojām būtiski atšķiras, un jaunākais pētījums rāda — par vienu un to pašu 28 preču grozu pircēji dažviet var samaksāt pat par vairāk nekā 16 eiro vairāk.
Kā liecina tirgus pētījumu uzņēmuma “SeeNext” produktu cenu pētījums, martā zemākās cenas konkrētu produktu grozam fiksētas “Lidl” veikalos, augstākās – “Mego” veikalos. Vidējā starpība starp lētāko veikalu un dārgāko bija 16,48 eiro. Turklāt “Lidl” un “Rimi” ir bijusi arī mazākā cenu atšķirība, salīdzinot produktu grozu cenu dažādās pilsētās. Lielākā cenu atšķirība vienas veikalu ķēdes ietvaros ir fiksēta “Top” Rīgā un Daugavpilī.
Pētījuma mērķis ir ik mēnesi noskaidrot, kurā no piecām veikalu ķēdēm - “RIMI”, “Lidl”, “Maxima”, “Mego” vai “Top” - 28 produktu grozs ir nopērkams par viszemāko cenu. Šajā grozā ir vienkārši ikdienā bieži lietoti pamata pārtikas produkti, kas tiek rūpīgi atlasīti, lai tie būtu iespējami vienādi gan pēc to īpašībām, gan svara un iepakojuma.
Martā konstatēts, ka produktu groza kopējā cena svārstījās no 42,06 eiro līdz 58,95 eiro atkarībā no veikalu tīkla un pilsētas, kurā tas atrodas. Visdārgākais veikalu tīkls bija “Mego”, kur vidējā 28 pētījumā iekļauto produktu groza cena sasniedza 58,59 eiro, savukārt lētākais bija “Lidl” ar vidējo groza cenu 42,11 eiro.
Pētījuma laikā vidējā produktu groza cena Rīga bija par 1,29 eiro zemāka nekā Daugavpilī. Interesanti, ka šomēnes visos veikalu tīklos ir konstatētas cenu atšķirības atkarībā no veikala atrašanās vietas. Lielākā produktu groza cenu atšķirība starp pilsētām tika konstatēta “Top” veikalu tīklā, kur cenu starpība sasniedza 6,75 eiro. “Lidl” un “Rimi” šī cenu atšķirība bija vismazākā - tikai 0,10 eiro.
Apkopotie dati liecina, ka piena produkti vislētākie martā ir “Lidl” veikalu tīklā. 28 produktu grozā iekļauto preču kopsumma šajā veikalu tīkla bija 8,42 eiro. Šis pats produktu grozs visdārgākais bija “Mego” veikalu tīklā, kur pircēji par šīm pašām precēm samaksāja 13,77 eiro. Atšķirība starp augstāko un zemāko produktu groza cenu ir ievērojama - 5,35 eiro. Augstākās cenas ir, piemēram, biezpienam un skābajam krējumam “Mego” veikalu tīklā, kā arī sieram un sviestam “Top” veikalu tīklā. Zemākas cenas ir, piemēram, jogurtam “Lidl” veikalu tīklā, kā arī sviestam un biezpienam “Lidl” un “Rimi” veikalu tīklos.
Gaļas produktu cenu analīze liecina, ka zemākā kopējā produktu groza cena šajā kategorijā ir “Lidl” veikalu tīklā - 16,56 eiro. Augstākā grozā iekļauto gaļas produktu cena bija “Mego” veikalu tīklā, kur tā sasniedza 22,40 eiro. Atkal ievērojama atšķirība starp augstāko un zemāko cenu - 5,84 eiro. “Top” veikalu tīklā bija augstāka cena vārītajai desai, savukārt “Mego” – vistas krūtiņas filejai un maltajai cūkgaļai. Pēdējie divi minētie produkti vislētākie ir bijuši “Lidl” veikalu tīklā.
Graudu produktu cenu analīze liecina, ka zemākā cena šai produktu grupai konstatēta “Maxima” veikalu tīklā – produktu grozā iekļauto preču kopsumma te bija 4,59 eiro. Augstākā cena šai produktu grupai konstatēta “Mego” veikalu tīklā, kur par šo pašu preču iegādi jāsamaksā 6,16 eiro. Atšķirība starp augstāko un zemāko cenu ir 1,57 eiro. “Mego” veikalu tīklā dārgākā bijusi baltmaize. “Top” veikalu tīklā – gargraudu rīsi. Savukārt “Maxima” veikalu tīklā bijuši lētākie kviešu milti.
Augļu un dārzeņu cenu analīze liecina, ka šī produktu kategorija bija vislētākā “Top” veikalu tīklā, kur produktu kopējā cena bija 3,78 eiro. Visdārgākā - “Mego” veikalu tīklā (4,96 eiro). Atšķirība starp augstāko un zemāko cenu arī šajā kategorijā nenokrīt zem viena eiro un ir 1,18 eiro. Kopumā gan jāteic, ka augļu un dārzeņu cenas visās pētījumā iekļautajās tirdzniecības vietās ir diezgan līdzīgas. “Top” veikalu tīklā zemākās cenas bija sarkanajām bietēm, burkāniem, kartupeļiem un sīpoliem, savukārt “Maxima” veikalu tīklā lētākie bijuši āboli. Kartupeļi un banāni dārgākie bijuši “Mego” veikalu tīklā.
Dzērienu cenu analīze liecina, ka šī produktu grupa bija vislētākā “Lidl” veikalu tīklā - kopējās izmaksas sasniedza 2,72 eiro. Visdārgākie produktu grozā iekļautie dzērieni bijuši “Top” veikalu tīklā - pircējs par tiem samaksāja 4,29 eiro. Atšķirība starp augstāko un zemāko cenu ir 1,57 eiro. Arī dzērienu cenas kopumā ir līdzīgas dažādu mazumtirdzniecības tīklu veikalos. “Lidl” veikalu tīklā zemākās cenas bijušas apelsīnu sulai un negāzētam minerālūdenim, savukārt “Top” veikalu tīklā bijis dārgākais bezalkoholiskais alus un apelsīnu sula.
Pārējo groza produktu cenu analīze liecina, ka šie produkti vislētākie bijuši “Rimi” veikalos. To kopējā cena nepārsniedz 4,42 eiro. Šie paši produkti visdārgākie bijuši “Mego” veikalu tīklā. To kopējā cena - 7,63 eiro. Atšķirība starp augstāko un zemāko cenu atkal ievērojama - 3,21 eiro. Kas attiecas uz konkrētiem produktiem, “Mego” veikalu tīklā bijusi augstākā cena rapšu eļļai un baltajam cukuram. Baltais cukurs par zemāko cenu bija nopērkams “Lidl” veikalu tīklā.