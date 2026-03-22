Liellopu gaļas cenas Latvijā aug, taču joprojām nesasniedz ES vidējo līmeni
Govs liemeņa iepirkuma cena Latvijā 2026. gada janvārī, salīdzinot ar pagājušā gada decembri, palielinājusies par 2,7%, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.
Govs liemeņa vidējā iepirkuma cena šogad janvārī Latvijā bija 525 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 14,6% mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES), kur tā bija 614,70 eiro.
Savukārt buļļa liemeņa vidējā iepirkuma cena 2026. gada janvārī Latvijā bija 640,66 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 12,3% mazāk nekā vidēji ES, kur tā bija 730,12 eiro.
Teles liemeņa iepirkuma cena Latvijā šogad janvārī bija 583,03 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 20,4% mazāk nekā vidēji ES, kur teles liemenis maksāja vidēji 732,41 eiro.
Ministrijā norāda, ka pērn 11 mēnešos, salīdzinot ar 11 mēnešiem 2024. gadā, ES liellopu gaļas ražošana samazinājās par 4,2%. Savukārt Latvijā attiecīgajā periodā liellopu gaļas ražošana samazinājās par 9%.
Ungārijā gaļas ražošana pieauga par 29%, Rumānijā - par 25%, Maltā - par 15%, bet Slovākijā, Īrijā un Lietuvā liellopu gaļas ražošana samazinājās par 10%.
Vienlaikus ES dzīvo lopu un liellopu gaļas eksports pērn desmit mēnešos, salīdzinot ar 2024. gada desmit mēnešiem, samazinājās par 16% un veidoja 704 000 tonnu.
Dzīvo lopu un liellopu gaļas eksports pērn desmit mēnešos, salīdzinot ar 2024. gada desmit mēnešiem, palielinājies uz Šveici par 37% un Ganu - par 16%. Savukārt eksports uz Turciju samazinājies par 49%, Izraēlu - par 22% un Lielbritāniju - par 7%.
ES dzīvo lopu un liellopu gaļas imports pērn desmit mēnešos, salīdzinot ar 2024. gada desmit mēnešiem, pieauga par 18,3%, veidojot 369 000 tonnu.
Imports uz ES pieauga no Kanādas par 47%, Urugvajas - par 39%, Jaunzēlandes - par 31%, Brazīlijas - par 30%, Argentīnas - par 21%, Lielbritānijas - par 10% un Austrālijas - par 8%. Savukārt imports saruka no ASV par 4% un Šveices - par 3%.
Kopumā liellopu gaļas vidējā cena no 2025. gada februāra līdz 2026. gada janvārim ES ir pieaugusi par 29,3%, bet Latvijā - par 38,7%, salīdzinot ar periodu no 2024. gada februāra līdz 2025. gada janvārim.