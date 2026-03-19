Degvielas cenu kāpuma dēļ rosina samazināt akcīzi un laist tirgū naftas rezerves
Saeimas deputāti šodien skatīšanai parlamenta Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā nodeva opozīcijas deputātu iesniegto lēmuma projektu, kurā rosināti neatliekami pasākumi enerģētiskās krīzes un degvielas cenu kāpuma seku mazināšanai, paredzot vairākus tiešus valdības uzdevumus degvielas cenu stabilizēšanai un samazināšanai.
Projektu sagatavojuši deputāti no partijas "Latvija pirmajā vietā" un "Apvienotā saraksta".
Lēmuma projekta pamatā ir saspīlētā ģeopolitiskā situācija un karadarbība Tuvajos Austrumos, kas, pēc deputātu teiktā, apdraud globālās naftas piegādes ķēdes un veicina degvielas biržas cenu svārstības. Deputāti uzsver, ka degvielas sadārdzinājums pastiprina inflāciju, palielinot transporta un loģistikas izmaksas un sadārdzinot pirmās nepieciešamības preces, tādējādi mazinot iedzīvotāju pirktspēju un apdraudot tautsaimniecības konkurētspēju.
Lēmuma projekts paredz virkni konkrētu rīcības soļu, kurus Saeima aicina Ministru kabinetu veikt nekavējoties. Tie ietver grozījumu sagatavošanu akcīzes nodokļa likumā, nosakot minimāli pieļaujamās likmes degvielai enerģētiskās krīzes periodā, ziņojuma iesniegšanu par iespējām piemērot samazinātu pievienotās vērtības nodokli (PVN) degvielai, novērtējot ietekmi uz inflāciju un budžetu.
Tāpat lēmuma projektā teikts, ka Ministru kabinetam desmit darba dienu laikā jāizstrādāt kārtību naftas rezervju izlaišanai tirgū, lai nodrošinātu tūlītēju degvielas cenu stabilizāciju un jāizveido operatīvo darba grupu krīzes pasākumu efektivitātes regulārai uzraudzībai.
Jau ziņots, ka, pēc aģentūras LETA aprēķiniem, Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos dīzeļdegvielas vidējā cena kopš konflikta Tuvajos Austrumos saasināšanās šogad 28. februārī ir palielināta par aptuveni 28%, savukārt 95. markas benzīna cena ir pieaugusi par 11%.
Iepriekš medijiem pēc 17. marta vadības sēdes ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) norādīja, ka primāri degvielas cenu mazināšanai vērtēti divi risinājumi - akcīzes nodokļa samazināšana degvielai un virspeļņas ierobežošana degvielas mazumtirdzniecībā.
Viņš pauda, ka likumi speciāli jāsagatavo, lai uz šo periodu mazinātu akcīzes nodokli degvielai un virzītu jautājumu par virspeļņas ierobežošanu degvielas mazumtirdzniecības ķēdēm. Valainis norādīja, ka šie ir prioritārie pasākumi. "Jautājums, kā tos īstenot fiskāli neitrālā veidā. Es domāju, ka tuvākajā laikā tie stāsies spēkā, katrā ziņā visām iesaistītajām pusēm jāstrādā, lai lēmums būtu sagatavots uz nākamo valdības sēdi," minēja ministrs.
Valainis atzīmēja, ka virspeļņas nodokļa mērķis ir stingrāk uzraudzīt šajā periodā mazumtirdzniecības tirgotājus degvielas nozarē, lai pasaules ekonomisko procesu dēļ neveiktu papildu peļņas gūšanu savām vajadzībām. "Mums ir gana pamatotas aizdomas, ka šobrīd cenu politika nav sabiedrības interesēs," minēja Valainis.