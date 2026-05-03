Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa
Citi sporta veidi
Šodien 19:41
Arī Graudiņa/Samoilova Brazīlijas "Elite 16" turnīrā piekāpjas pusfinālā un cīnīsies par bronzu
Latvijas pludmales volejbolistes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa Brazīlijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Braziljas "Elite 16" līmeņa turnīrā svētdien zaudēja pusfinālā un cīnīsies par bronzas medaļām.
Graudiņa un Samoilova, kuras izsētas ar otro numuru, ar 0-2 (13:21, 15:21) zaudēja ar trešo numuru izsētajām itālietēm Valentīnai Gotardi un Rekai Totai.
Pretinieces spēlē par bronzu būs amerikānietes Savanna Korija un Devona Ņūberija (19.).
Jau ziņots, ka arī Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots zaudēja pusfinālā un svētdien spēlēs par bronzu.
BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.