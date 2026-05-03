Roka superveterāni "Rolling Stones" paziņo par jaunu albumu
Angļu rokgrupa "Rolling Stones" apstiprinājusi jaunā albuma ar nosaukumu "Foreign Tongues" iznākšanu.
Jaunā muzikālā projekta iznākšana apstiprināta pēc tam, kad vairākus mēnešus noslēpumaini reklāmas stendi un ieraksti izraisīja baumas, ka grupa izdos jaunu albumu, kas būs pirmais kopš 2023. gada "Grammy" balvu ieguvušā albuma "Hackney Diamonds".
Domājams, ka "Rolling Stones" izdos jauno albumu 10. jūlijā pēc tam, kad grupas dalībnieki Miks Džegers, Ronijs Vuds un Kīts Ričardss sestdien dalījās ar gaidāmā albuma mākslas darbu - katrs mūziķis publiskoja atšķirīgu vāka daļu.
Džegers dalījās ar fotogrāfiju, kas klāja vāka apakšējo daļu un kurā bija redzama, šķiet, viņa mute un zods.
Vuds dalījās ar vāka vidusdaļu, kurā bija redzamas viņa acis un deguns.
Ričardss pabeidza mīklu ar augšējo pusi, kurā bija attēlota galva - nekārtīgi mati, kas tērpti daudzkrāsainā bandanā.
Piektdien grupa saviem 4,2 miljoniem fanu publicēja nenosauktas dziesmas 13 sekunžu garu video fragmentu, kurā redzams viņu raksturīgais mēles un lūpu logotips uz kustīga fona.
Parakstā bija divas emocijzīmes, no kurām viena bija ar kompaktdisku, liekot faniem domāt, ka tās norāda uz jaunu ierakstu.
Baumas par jaunu mūziku pirmo reizi parādījās pagājušajā mēnesī, kad Londonā bija virkne noslēpumainu vēstījumu, piemēram, plakāti un QR kodi, kas saistīti ar grupu "The Cockroaches", un domājams, ka tie ir saistīti ar grupu.
Izskanējis, ka "Rolling Stones" ir izdevusi mūziku un uzstājusies ar pseidonīmu "The Cockroaches", un viņu "Instagram" kontā tika publicēti video, kuros ir norādes uz šo vārdu.
11. aprīlī "The Cockroaches" izdeva ierobežotas tirāžas vinila singlu ar nosaukumu "Rough And Twisted", kas, kā ziņots, tika pārdots tikai neatkarīgos ierakstu veikalos.
Grupa "Rolling Stones", kas dibināta Londonā 1962. gadā, izdevusi 24 studijas albumus, no tiem 14 bijuši Lielbritānijas topa pirmajā vietā. Rokgrupa kopš 1989. gada ir Rokenrola slavas zālē. 2021. gada 24. augustā 80 gadu vecumā nomira grupas bundzinieks Čārlijs Votss, kurš bija grupas motors kopš 1963. gada.