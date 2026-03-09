Atvērta pieteikšanās Biznesa inkubācijas programmai - uzņēmēji var saņemt līdz 70% atbalstu
No 9. līdz 31. martam notiks pieteikumu pieņemšana dalībai Biznesa inkubācijas programmā 20 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) reģionālajās pārstāvniecībās, kā arī Radošo industriju un Tehnoloģiju pārstāvniecībās Rīgā.
Ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu īstenotā programma “Biznesa inkubācijas atbalsts” ietver dažādus finanšu un nefinanšu atbalsta pasākumus, kas mērķēti jauniem uzņēmumiem, lai stiprinātu Latvijas inovatīvo, tehnoloģisko, radošo un eksportspējīgo uzņēmumu dzīvotspēju, palielinātu izaugsmes potenciālu un veicinātu Latvijā ražoto preču un pakalpojumu eksportu.
“Jaunu uzņēmumu attīstība ir viens no būtiskākajiem faktoriem Latvijas ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai. Biznesa inkubācijas programma dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem ātrāk pārvērst idejas dzīvotspējīgos biznesos, nodrošinot gan finansējumu, gan profesionālu atbalstu. Īpaši svarīgi, ka šajā programmā tiek veicināta inovāciju attīstība, tehnoloģiju izmantošana un eksportspēja – tās ir jomas, kas nākotnē noteiks Latvijas ekonomikas izaugsmes tempu. Mūsu mērķis ir radīt vidi, kurā talantīgi cilvēki var attīstīt savas idejas Latvijā un veidot uzņēmumus, kas spēj konkurēt starptautiskajos tirgos.” uzsver Ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Pieteikšanās LIAA inkubācijas programmai notiek pēc administratīvi teritoriālā iedalījuma jeb reģionālā principa. LIAA reģionālās pārstāvniecības atrodas Jūrmalā, Tukumā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Madonā, Gulbenē, Alūksnē, Siguldā, Liepājā, Saldū, Ventspilī, Kuldīgā, Talsos, Jelgavā, Bauskā, Ogrē, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Radošo industriju uzņēmēji var pieteikties programmai ne tikai Radošo industriju pārstāvniecībā, bet arī sev tuvākajā reģionālajā pārstāvniecībā. Tehnoloģiju pārstāvniecībā var pieteikties inovatīvi uzņēmēji tikai no Rīgas.
“Latvijā ideju netrūkst – mums ir talantīgi cilvēki, kuri spēj radīt produktus un pakalpojumus ar globālu potenciālu. Biznesa inkubācijas programma ir vieta, kur šīs idejas pārtop uzņēmumos. Mēs palīdzam jaunajiem uzņēmējiem ne tikai ar finansējumu līdz 70 %, bet arī ar zināšanām, mentoriem un kontaktiem, kas bieži vien ir izšķiroši pirmajos attīstības gados. Mūsu mērķis ir, lai pēc dažiem gadiem šodienas jaunuzņēmumi kļūtu par nākamajiem Latvijas veiksmes stāstiem – uzņēmumiem, kas rada inovācijas un eksportē savus produktus pasaulē,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Inkubācijas atbalstu var saņemt līdz piecus gadus veci Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kas ir inovatīvi, tehnoloģiski attīstīti, eksportspējīgi vai darbojas radošajās industrijās, tajā skaitā uzņēmumi, kas ražo preces vai pakalpojumus ar divējādu lietojamību, kā arī komersanti ar eksporta vai inovāciju potenciālu.
Finanšu atbalsts pieejams grantu veidā telpu un darba vietas nomai, aprīkojuma un iekārtu iegādei, izejmateriālu un izejvielu iegādei, savukārt inovatīvajiem uzņēmējiem pieejams arī atbalsts atlīdzības izmaksu segšanai diviem darbiniekiem un prototipēšanas un tehnoloģiju izstrādes specifiskiem pakalpojumiem. Visi inkubācijas dalībnieki var saņemt grantus līdz 70% apmērā – līdz 10 000 EUR pakalpojumiem, līdz 8 000 EUR iekārtām un līdz 5 000 EUR izejmateriāliem. Inovatīvajiem uzņēmumiem pieejams papildu atbalsts – granti atlīdzības segšanai ne vairāk kā diviem darbiniekiem (nepārsniedzot 10 000 EUR) un prototipēšanas un tehnoloģiju izstrādei – līdz 20 000 EUR.
Nefinanšu atbalsts ietver sevī konsultācijas par uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, mācības un seminārus par biznesa modelēšanu, mārketingu, produktu attīstības vadību, personāla vadību, finanšu plānošanu un piesaisti un citiem uzņēmējdarbības attīstībai aktuāliem jautājumiem, ekspertu konsultācijas, vietējo un starptautisko mentoru konsultācijas; tīklošanās un pieredzes apmaiņas u.c.
Aizvadītajā gadā Biznesa inkubācijas programmai pievienojās 156 komersanti no visas Latvijas – 73 inovatīvi un 83 eksportspējīgi uzņēmumi. To vidū 35 radošo industriju pārstāvji un 12 komersanti ar divējāda lietojuma precēm vai pakalpojumiem. Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritārajās jomās kopā darbojās 82 komersanti: informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (32), fotonikā un viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā (30), zināšanu ietilpīgā bioekonomikā (13), biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā (6) un viedajā enerģētikā un mobilitātē (1).
Biznesa inkubācijas programmas Tehnoloģiju pārstāvniecībā rudens uzsaukumā dalību uzsākusi arī SIA “Sapiens.BI”, kas izstrādā datu zinātnē balstītu MI padomdevēju vadītājiem un pārdevējiem pārdošanas rezultātu uzlabošanai. Produkts palīdz uzņēmumiem pieņemt datu balstītus lēmumus, samazinot kļūdu, lieku izmaksu un resursu izšķērdēšanas risku. Uzņēmuma dibinātāja, valdes locekle Eva Narunovska: “Dalība LIAA inkubācijas programmā mums ir bijusi ļoti vērtīga pieredze. Esam pateicīgi par iespēju būt daļai no šīs ekosistēmas, kas palīdz attīstīt mūsu produktu un stiprināt uzņēmuma izaugsmi eksporta tirgos. Īpaši novērtējam LIAA komandas atsaucību un profesionālo atbalstu – viņi vienmēr ir gatavi palīdzēt ar padomu un norādīt arī uz citām finansējuma un attīstības iespējām.”
Detalizētāk iepazīties ar programmas nosacījumiem un pieteikties dalībai var platformā https://liaa.business.gov.lv. Pieteikuma formas būs aktīvas visu uzņemšanas laiku.
Uzņēmumi tiek aicināti pieteikties programmai visa perioda garumā no 9. līdz 31. martam un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo dienu, kā arī sazināties ar tuvāko pārstāvniecību, lai saņemtu konsultāciju.
Biznesa inkubācijas atbalsts pieejams Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.
Par LIAA
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.