Liepājas ražošanas apjoms gada laikā sasniedzis 561 miljonu eiro
Liepājas rūpniecība 2025. gadā sasniegusi 561 miljonu eiro izlaidi un 577,9 miljonu eiro realizāciju, pieaugot par attiecīgi 17,2% un 16,6% un veidojot 5,1% no Latvijas rūpniecības, ar spēcīgu eksporta īpatsvaru un jaunu darbavietu pieaugumu. Pilsēta saglabā otro lielāko apstrādes rūpniecības apjomu aiz Rīgas un ir starp straujāk augošajām valstspilsētām.
2025. gadā Liepājas ražošanas uzņēmumi – tostarp metālapstrādes, pārtikas, kokapstrādes un citu nozaru uzņēmumi – saražojuši produkciju 561 miljona eiro vērtībā, kas veido 5,1 % no kopējā Latvijas rūpniecības apjoma.
Salīdzinot ar 2024. gadu, saražotās produkcijas apjoms pieaudzis par 82,4 miljoniem eiro jeb 17,2 %, kamēr valstī kopumā pieaugums bijis 6,6 %, liecina Liepājas Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes apkopotie dati.
Kopējais realizētās produkcijas apjoms sasniedza 577,9 miljonus eiro, palielinoties par 82,1 miljonu eiro jeb 16,6 % salīdzinājumā ar 2024. gadu, un veidoja 5,1 % no kopējā Latvijas rūpniecības apjoma. 2025. gadā Liepājas rūpniecības produkcijas realizācijas apjoma lielāko daļu – 76 % jeb 438,7 miljonus eiro – veidoja preces, kas eksportētas. Tas ir par 14,9% vairāk nekā gadu iepriekš. Vienlaikus vietējā tirgū realizētās preces pieauga par 22 % – sasniedzot 139,2 miljonus eiro, un pēdējos gados vietējais tirgus turpina augt stabilā tendencē.
“Esmu gandarīts, ka Liepājas rūpniecība turpina attīstīties spēcīgā tempā, radot jaunas darba vietas un iespējas uzņēmējdarbībai. Arī pašvaldībā mēs mērķtiecīgi strādājam pie tā, lai atbalstītu uzņēmējdarbību gan ar infrastruktūras attīstības projektu realizāciju, gan ar mājokļu pieejamības uzlabošanu, lai potenciālajiem darbiniekiem būtu, kur dzīvot. Kopīgiem spēkiem mēs spēsim sasniegt vēl vairāk,” uzsver Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.
Salīdzinot 2025. gada rūpniecības rādītājus septiņās lielākajās valstspilsētās, Liepājā saglabājās otrie lielākie apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides un realizācijas apjomi aiz Rīgas. Četrās pilsētās bija izaugsme, un straujākais pieaugums procentos bija Rēzeknē (izlaide +22,2 %, realizācija +22,9 %) un Liepājā (izlaide +17,2 %, realizācija +16,6 %). Trijās pilsētās apjomi samazinājās, visstraujāk Jūrmalā (izlaide -12,3 %, realizācija -7,8 %) un Ventspilī (izlaide -5,7 %, realizācija -11,1 %).
Salīdzinot ražošanas apjomus ar nodarbināto skaitu Liepājas rūpniecības uzņēmumos, redzams, ka 2025. gadā pieauga gan saražotās un realizētās produkcijas apjomi, gan darba vietu skaits apstrādes rūpniecībā. Tas liecina, ka rūpniecības izaugsme pilsētā dod arī jaunas iespējas darbam.