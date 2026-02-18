Kāpēc 15% Latvijas iedzīvotāju nebaidās no naudas trūkuma pensijā; ko viņi zina tādu, ko nezina pārējie?
Eksperti apgalvo – lai vecumdienās dzīvotu finansiāli ērtu dzīvi, būtu jāsaņem vismaz 70 % no savas iepriekšējās algas.
"Luminor" aptauja atklāj, ka 15 % Latvijas iedzīvotāju apzinās, ka, dodoties pensijā jau šodien, viņu ienākumi būtu nedaudz zemāki nekā patlaban, taču kopumā pietiekami.
Šāds skatījums atspoguļo reālistisku izpratni par vecumdienām – ienākumu līmeņa samazināšanās ir sagaidāma, taču, savlaicīgi plānojot un veidojot uzkrājumus, iespējams saglabāt finansiālu līdzsvaru arī pēc aktīvo darba gaitu beigām.
Vairums iedzīvotāju bažījas par finansiālo drošību pensijā
Vairāk nekā puse jeb 53 % iedzīvotāju atzīst, ka, dodoties pensijā jau šodien, viņu finansiālais stāvoklis būtu sliktāks nekā patlaban. No iedzīvotājiem, kuri prognozē finansiālā stāvokļa pasliktināšanos, 23 % uzskata, ka viņu ienākumi būtu ievērojami zemāki un nepietiekami ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Savukārt 15 % paredz, ka finansiālais stāvoklis būtu zemāks nekā patlaban, taču kopumā pietiekams, kamēr tikpat liela daļa norāda, ka ienākumi būtu nepietiekami un neļautu segt pat pamatizdevumus.
"Lai vecumdienas spētu pavadīt komfortabli un galvenokārt nesatraucoties par finansēm, vidējam ienākumu līmenim jābūt vismaz 70-80 % no darbā saņemtā vidējā atalgojuma. Latvijā valsts izmaksātā pensija veido vien aptuveni 40 %1 no personas ienākumiem, un šim rādītājam ir tendence samazināties. Lai gan pēdējos gados pensijas tiek pakāpeniski indeksētas, tās joprojām būtiski atpaliek no vidējās neto algas valstī un bieži vien nenodrošina pietiekamu ienākumu līmeni, īpaši vienpersonas mājsaimniecībās, kur senioriem jāsedz visas izmaksas pašam.
Diemžēl arī demogrāfiskās tendences iezīmē nelabvēlīgu ainu – sabiedrība turpina novecot, vienlaikus samazinoties dzimstībai. Tāpēc vēl jo būtiskāka kļūst savlaicīga nākotnes kapitāla veidošana, kas ir drošākais ceļš uz finansiālu stabilitāti vecumdienās," uzsver "Luminor" aktīvu pārvaldīšanas un pensiju uzņēmumu vadītājs Atis Krūmiņš.
Vienlaikus tikai 9 % iedzīvotāju uzskata, ka viņu finansiālais stāvoklis pensijā būtu līdzvērtīgs pašreizējam, un šādu pārliecību galvenokārt pauž lielajās pilsētās dzīvojošie. Savukārt satraucoši, ka 10 % pauž bažas, ka pensiju vispār nesaņemtu.
Savlaicīgas iemaksas šodien – stabilitāte nākotnē
Tomēr pastāv dažādi veidi, kā cilvēkam pašam vēl papildus parūpēties par finansiāli stabiliem vecumdienu gadiem. Piemēram, ieguldījumi pensiju 3. līmenī, kur pensiju pārvaldnieki piedāvā jau gatavas, vecumam pielāgotas stratēģijas, kas uzkrājuma veidošanu padara vienkāršu, turklāt ik gadu ir iespēja atgūt 25,5 % no veikto iemaksu apmēra. Iespēju robežās tam ieteicams ik mēnesi atvēlēt aptuveni 10 % no ienākumiem. Tāpat svarīgi šo iemaksu veikšanu uzsākt pēc iespējas ātrāk. Sākot uzkrājuma veidošanu jau 20 gadu vecumā, iespējams iekrāt līdz pat trīs reizēm lielāku summu nekā tad, ja iemaksas sāk veikt tikai pēc 40 gadiem.
Veicot iemaksas pensiju 3. līmenī, liela nozīme ir tieši vecumam atbilstoša pensiju plāna izvēle. Tas nodrošinās, ka uzkrātais kapitāls tiek vairots un netiek zaudēti potenciālie ieņēmumi. Gados jaunākiem cilvēkiem, kuri plāno uzkrāt vēl vismaz 10 gadus, ieteicami ir pensiju plāni ar lielu ieguldījumu īpatsvaru akcijās. Šie plāni ir riskantāki, taču ilgtermiņā spēj nest lielākus ienākumus. Taču, ja pensijas vecums jau tuvojas, drošāka ir konservatīvāku plānu izvēle.
