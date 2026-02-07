"Tokyo City" sāga Latvijā tuvojas noslēgumam: Krievijas pilsonim piederošo firmu izslēdz no Uzņēmumu reģistra
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam SIA "Tokyo City" ir izbeigts maksātnespējas process, liecina informācija Maksātnespējas reģistrā.
Vidzemes priekšpilsētas tiesa šogad 29. janvārī nolēmusi izbeigt "Tokyo City" maksātnespējas procesu, jo ir izpildīts kreditoru prasījumu segšanas plāns.
Kompānija par maksātnespējīgu tika pasludināta 2022. gada 24. februārī.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka kompānija "Tokyo City" no Uzņēmumu reģistra izslēgta šogad 4. februārī.
Jau vēstīts, ka 2021. gada 6. septembrī darbu apturēja visi "Tokyo City" restorāni un piegādes dienests saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) īstenotajām darbībām.
"Tokyo City" izpilddirektore Gaļina Gaile iepriekš pauda, ka VID, nespējot piedzīt nodokļu parādus no trim uzņēmumiem - SIA "Resto Court", SIA "Stollons" un SIA "Restograd", kas tika likvidēti 2019. gadā un kuri Latvijā iepriekš bija analoģiskas franšīzes ņēmēji, nolēma šo kompāniju parādu 10,5 miljonu eiro apmērā piedzīt no "Tokyo City". Uzņēmuma ieskatā tas darīts nepamatoti.
Gaile norādīja, ka 2021. gada augustā "Tokyo City" saņēma VID lēmumu par piespiedu nodokļu parādu piedziņu, ko valsts institūcijai iepriekš nebija izdevies piedzīt no minētajiem trim franšīzes uzņēmumiem. VID ieskatā šo uzņēmumu nodokļu pārņēmējam ir jābūt "Tokyo City". Dažu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas bloķēti uzņēmuma galvenie norēķinu konti, faktiski apturot "Tokyo City" saimniecisko darbību.
Sarunas ar VID pārstāvjiem par situācijas risinājumu ilgušas trīs nedēļas. VID piedāvājis divus variantus - tiesiskās aizsardzības procesu (TAP) vai arī labprātīgās nomaksas grafiku, klāstīja Gaile, piebilstot, ka pārrunu laikā ik dienu tika aprēķināti papildu soda procenti 5000 eiro apmērā.
Tāpat ziņots, ka VID, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, konstatēja uzņēmumu pāreju starp vairākiem Rīgā strādājošiem uzņēmumiem, tādēļ dienests pieņēma lēmumu par nodokļu maksājumu piedziņu vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā.
Konstatējot, ka laika periodā no 2017. gada 22. novembra līdz 2018. gada 30. aprīlim notikusi uzņēmumu pāreja, atbilstoši likumam "Par Valsts ieņēmumu dienestu" un likumam "Par nodokļiem un nodevām" VID pieņēma lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā.
Uzņēmuma pāreja ir komercsabiedrībā izmantojamo resursu (darbinieku, mantas/aktīvu un citu) pārnešana uz citu komercsabiedrību, turpinot iepriekš veikto saimniecisko darbību, bet jau bez parādu saistībām. Faktiski uzņēmumu pāreja ir visu uzņēmumā ietilpstošo lietu un vērtību pāreja citas komercsabiedrības īpašumā vai lietošanā, kuras ir nepieciešamas patstāvīgās saimnieciskās darbības turpināšanai, saglabājot iepriekšējo identitāti.
"Tokyo City" piederēja Krievijas pilsonim Aleksejam Sluzovam. 2020. gadā kompānija strādāja ar 7,059 miljonu eiro apgrozījumu un 473 580 eiro peļņu.