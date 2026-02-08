Saldus novada uzņēmējus aicina pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā
Saldus novada pašvaldība aicina Saldus novada uzņēmējus pieteikt skolēnu vasaras darba vietas NVA programmā: pieteikumi jāiesniedz digitāli līdz 15. martam, bet nodarbinātība notiks no 1. jūnija līdz 31. augustam ar valsts dotācijām algām un atbalstu darba vadībai. Programma paredz vismaz minimālo algu, papildu atbalstu skolēniem ar invaliditāti un drošības prasību ievērošanu.
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka no 23. februāra tiks uzsākta pieteikumu pieņemšana skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai 2026. gada vasarā.
Pieteikumi darba devējiem jāiesniedz līdz 15. martam digitāli, NVA CV un vakanču portālā aizpildot pieteikuma anketu ar informāciju par skolēniem piedāvātajām vakancēm.
- Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu NVA sadarbībā ar darba devējiem īstenos no 1. jūnija līdz 31. augustam.
- Darba devējs, kurš ar NVA atbalstu nodarbinās skolēnu, saņems dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
- Ja darba devējs nodarbinās skolēnu ar invaliditāti, NVA dotācija būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.
- NVA apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.
- NVA piešķirs arī dotāciju skolēna darba vadītāja atalgojumam.
- Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums skolēna darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.
- Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 780 eiro pirms nodokļu nomaksas.
- Vasaras nodarbinātības pasākumā tiek iesaistīti skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
- Skolēns pasākumā var tikt nodarbināts uz laiku no viena līdz diviem mēnešiem. Pasākuma noteikumi paredz, ka darba devējs var vienoties ar konkrētu skolēnu par darba vietu.
Skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.
Plašāka informācija par pasākumu un tā īstenošanas nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem” – “Valsts atbalsts nodarbinātībai” – “Skolēnu vasaras nodarbinātība”.
2025. gada vasarā skolēnu nodarbinātības pasākumu īstenoja 830 darba devēji, piedāvājot skolēniem 7 173 darba vietas 254 profesijās. Skolēnu dalību skaits pasākumā 2025. gada vasarā bija 11 127. #Skolēnuvasarasdarbs