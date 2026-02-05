ECB saglabā procentu likmes nemainīgas
Centrālā banka (ECB) ceturtdien nolēma nemainīt procentu likmes.
ECB padomes sēdē Frankfurtē tika nolemts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2% apmērā, galveno refinansēšanas operāciju likmi 2,15% apmērā un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 2,4% apmērā.
Šīs likmes ir spēkā kopš 2025. gada 11. jūnija.
Pēc sēdes publiskotajā padomes paziņojumā teikts, ka aktualizētais novērtējums vēlreiz apstiprina - inflācijai vidējā termiņā vajadzētu stabilizēties 2% mērķrādītāja līmenī.
"Tautsaimniecība saglabā noturību sarežģītā globālā vidē. Zems bezdarba līmenis, stabilas privātā sektora bilances, pakāpeniska valsts izdevumu palielināšana aizsardzības un infrastruktūras jomā un agrāk īstenotās procentu likmju pazemināšanas veicinošā ietekme stiprina izaugsmi. Vienlaikus perspektīva turpina būt neskaidra, ko daļēji nosaka ilgstošā globālās tirdzniecības politikas nenoteiktība un ģeopolitiskā spriedze," konstatēts paziņojumā.
Tajā norādīts, ka padome ir apņēmusies nodrošināt inflācijas stabilizēšanos tās noteiktā 2% vidējā termiņa mērķrādītāja līmenī.
"Padomes pieeja, katrā sanāksmē nosakot atbilstošo monetārās politikas nostāju, arī turpmāk būs balstīta uz datiem. Konkrētāk, Padomes lēmumi par procentu likmēm būs atkarīgi no novērtējuma par inflācijas perspektīvu un riskiem, kas to apdraud, ņemot vērā saņemtos tautsaimniecības un finanšu datus, kā arī pamatinflācijas dinamiku un monetārās politikas transmisijas spēku," sacīts paziņojumā.
Tajā piebilsts, ka padome iepriekš neapņemas virzīt procentu likmes konkrētā virzienā.
Jau ziņots, ka nolūkā cīnīties pret augsto inflāciju ECB padome no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada septembrim desmit sanāksmes pēc kārtas pakāpeniski paaugstināja procentu likmes līdz rekordaugstam līmenim, bet pēc tam tās saglabāja nemainīgas līdz 2024. gada jūnijam, kad sākās likmju pakāpeniska samazināšana, kas turpinājās līdz 2025. gada jūnijam.
Pēc "Eurostat" datiem, gada inflācija eirozonā janvārī sarukusi līdz 1,7% salīdzinājumā ar 2% decembrī.