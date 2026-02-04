Sods par fotoradariem pienācis fotoradaru programmatūras nodrošinātājam
Konkurences padome (KP) piemērojusi 24 199 eiro lielu sodu uzņemumam SIA "Burde B.V.", kurš noteica astronomiskas cenas Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) par fotoradaru programmatūras licencēm.
Padome konstatējusi, ka "Burde B.V." laika posmā no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 29. jūlijam piemērojusi pārmērīgas cenas CSDD par fotoradaru programmatūras licencēm, tādējādi pārkāpjot dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu.
KP lietā konstatējusi, ka "Burde B.V.", apzinoties, ka ir vienīgais iespējamais sadarbības partneris CSDD, kas spēj nodrošināt programmatūras licences "Gatso RT4" fotoradaru darbībai, noteica CSDD cenu par minētajām licencēm ar uzcenojumu, kas aptuveni 20 līdz 40 reižu pārsniedza ražotāja noteiktās cenas.
Lēmumā KP atzinusi, ka šādas programmatūras licenču cenas atzīstamas par pārmērīgām. Par īstenoto pārkāpumu KP piemērojusi "Burde B.V." naudas sodu 24 199 eiro apmērā.
KP norāda, ka lietā konstatēts, ka CSDD ir iegādājusies 100 "Gatso RT4" fotoradarus transportlīdzekļu ātruma mērīšanai, kuru darbība ir nodrošināma tikai kopā ar fotoradaru ražotāja "Sensys Gatso Netherlands" programmatūras licencēm, kas ļauj fiksēt ātruma ierobežojumu pārkāpumus. Fotoradaru nepārtrauktas darbības nodrošināšanai licences ir jāatjauno regulāri.
Vienlaikus KP secinājusi, ka pārkāpuma periodā minēto licenču izplatīšanu Latvijas teritorijā spēja nodrošināt tikai "Burde B.V.", kurai vienīgajai Latvijā tika piešķirtas ekskluzīvas tiesības izplatīt licences. Tādējādi "Burde B.V." atradās dominējošā stāvoklī "Gatso RT4" fotoradaru programmatūras licenču izplatīšanas tirgū Latvijas teritorijā.
KP konstatējusi, ka fotoradaru ražotājs "Sensys Gatso Netherlands" vienpusēji nenosaka fotoradaru programmatūras licenču gala cenu, jo licenču izplatītājiem ir rīcības brīvība noteikt cenu, ko maksā gala lietotājs. "Sensys Gatso Netherlands" nosaka savu licences cenu, savukārt izplatītājam ir tiesības piemērot saprātīgu uzcenojumu, kas sedz administratīvās izmaksas un nodrošina samērīgu peļņu.
Vienlaikus KP konstatēja, ka īsā laika periodā būtiski un strauji tika palielinātas licenču cenas - no 75 eiro mēnesī 2022. gada augustā līdz 125 eiro 2022. gada septembrī un līdz 270 eiro 2023. gada janvārī, kas kopumā veido pieaugumu 3,6 reizes pusgada laikā. Šāds cenu kāpums nebija skaidrojams ne ar inflāciju, ne ar "Sensys Gatso Netherlands" licenču izmaksu sadārdzinājumu, ne ar inovācijām vai citiem objektīviem apstākļiem.
Tādējādi KP secināja, ka "Burde B.V." piemērotais uzcenojums pārkāpuma periodā būtiski pārsniedza ekonomiski pamatotu līmeni. Veicot salīdzinājumu starp "Sensys Gatso Netherlands" noteikto licences cenu un CSDD iepirkumos piedāvāto cenu, KP konstatēja, ka "Burde B.V." noteiktais uzcenojums virs ražotāja cenas 2022. gada rudenī bija aptuveni 20 reižu virs ražotāja noteiktās cenas, bet 2023. gadā tas bija vēl augstāks, sasniedzot aptuveni 30 līdz gandrīz 40 reizēm.
KP ieskatā būtiski bija arī tas, ka licenču izplatīšanas posmā, kurā darbojas "Burde B.V.", netiek radīta nozīmīga papildu ekonomiskā vērtība, jo izplatītāja sniegtais pakalpojums galvenokārt ir starpniekpakalpojums ar administratīva rakstura izmaksām. Tādējādi izplatītāja noteiktajai cenai nevajadzētu būt būtiski augstākai par "Sensys Gatso Netherlands" noteikto licences cenu, kas jau ietver ražotāja izpētes, attīstības un intelektuālā īpašuma izmaksas.
Līdz ar to, ņemot vērā, ka "Burde B.V." pārkāpuma periodā bija vienīgais licenču piegādātājs Latvijā un CSDD nebija alternatīvu, no kā iepirkt licences, KP konstatēja, ka uzņēmums dominējošo stāvokli izmantoja ļaunprātīgi, nosakot cenas, kas būtiski pārsniedza ekonomiski pamatotu līmeni.
KP uzsver, ka citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs fotoradaru piegāde un darbības nodrošināšana parasti tikusi iepirkta kā vienots pakalpojums, neparedzot atsevišķus regulārus licenču maksājumus, kādi tika piemēroti Latvijā. KP norāda, ka konkrētajā gadījumā, ņemot vērā, ka fotoradaru darbībai nepieciešamās licences ir neatņemams priekšnoteikums iekārtu funkcionēšanai, sākotnējais fotoradaru iepirkums pēc būtības nebija atdalāms no turpmākajiem licenču iegādes iepirkumiem. Šāda pieeja ļautu mazināt risku, ka dominējošā stāvoklī esošs piegādātājs var neierobežoti palielināt cenu par pakalpojumu, kur pasūtītājam faktiski nav alternatīvu.
Līdz ar to KP vērš uzmanību, ka publiskajiem pasūtītājiem ir īpaši rūpīgi jāizvērtē iepirkuma priekšmets, tirgus struktūra un piemērotākā iepirkuma forma situācijās, kur tirgū pastāv objektīvi ierobežota konkurence un piegāde ir atkarīga no specifiskiem ražotāja noteiktiem nosacījumiem, tostarp arī izpētot ES dalībvalstu praksi līdzīgās situācijās. Nepietiekami izvērtēts iepirkuma priekšmets vai tā sadalīšana daļās var radīt situāciju, kad pasūtītājs ilgtermiņā kļūst atkarīgs no viena piegādātāja, kuram ir iespēja būtiski ietekmēt cenu līmeni un palielināt izmaksas.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Burde B.V." 2024. gadā strādāja ar 483 985 eiro apgrozījumu, kas ir par 42,3% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmums guva peļņu 142 830 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem 2023. gadā. Uzņēmums reģistrēts 2011. gadā, un tā pamatkapitāls ir 5000 eiro. "Burde B.V." vienīgā īpašniece SIA "Eunomia Traffic AG", kuras īpašniece ir Ilva Bārene.
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.