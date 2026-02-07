Tūristus aicina nelikt rokas bagāžā ierastu personīgās higiēnas priekšmetu. Par ko ir runa?
Daudzi tūristi dod priekšroku ceļot tikai ar rokas bagāžu — vieni to dara, lai ietaupītu, bet citi vienkārši nevēlas sevi ierobežot ar apjomīgu bagāžu.
Tomēr, mēģinot visu nepieciešamo ielikt vienā mugursomā vai nelielā čemodānā, ko var paņemt līdzi lidmašīnas salonā, ceļotāji nereti tajā ieliek priekšmetus, kuru pārvadāšana rokas bagāžā ir aizliegta.
Rezultātā pasažierus aizkavē drošības pārbaudē, un viņi riskē nokavēt savu reisu, vienlaikus radot papildu rindas lidostā.
Kā ziņo "Express", lielākais britu aviopārvadātājs "British Airways" aicinājis pasažierus nelikt rokas bagāžā tik ierastu personīgās higiēnas priekšmetu kā skuvekli.
"Jebkurš priekšmets ar asu galu vai griezošu malu, kas var izraisīt nopietnas traumas, ir droši jāiepako jūsu reģistrētajā bagāžā, kas tiek nodota bagāžas nodalījumā. Šādus priekšmetus nav atļauts ņemt līdzi lidmašīnas salonā — ne pie sevis, ne rokas bagāžā," teikts aviokompānijas mājaslapā.
Kādus skuvekļus tomēr drīkst ņemt rokas bagāžā
Saskaņā ar informāciju vietnē "Flightright", aizliegti ir tā dēvētie bīstamie skuvekļi ar atklātu asmeni, kā arī maināmie asmeņi tiem, jo tie ietilpst griezošu priekšmetu kategorijā, kas var nodarīt kaitējumu cilvēkiem un lidmašīnai.
Savukārt elektriskos skuvekļus un drošos vienreizlietojamos skuvekļus var ņemt līdzi rokas bagāžā, jo to asmeņi ir droši aizsargāti.