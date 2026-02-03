Testa brauciens ar Ķīnas zīmola "Chery" krosoveru "Tiggo 8"
Latvijā noenkurojies vēl viens liels autozīmols no Ķīnas - Chery. Pirmajā testā braucam ar tā svarīgāko modeli, krosoveru Tiggo 8. Lai gan pirmais Chery Latvijā ir 4,73 metrus garš, tātad īsāks par salīdzināmiem krosoveriem, tas jau standartā ir septiņvietīgs.
Par Tiggo 8 jāzina vēl pāris skaitļi: 7 gadu garantija, 8 gadi baterijai, jo šis ir plug-in hibrīds, tikai viena unikālā komplektācija Uniq un tikai viena cena - 40 500 eiro. Chery Tiggo 8 ir viens no retajiem krosoveriem mūsu tirgū, kurā apvienota plug - in sistēma un trīs sēdekļu rindas. Tiesa gan, nākas iztikt ar tikai priekšējo riteņu piedziņu.
275 ZS priekšpiedziņas automobilim ir nopietns pieteikums. Stūre ir ļoti viegla. Var gan ieslēgt to sport režīmā, un tad stūre kļūst mazliet stingrāka. Bet ir skaidri redzams, ka šī automašīna radīta cilvēkiem kam patīk ka automašīna visu dara viegli. Virzībai uz priekšu Chery pēc iespējas izmanto elektromotoru. Pusotra litra turbodzinējs ķeras pie darba tikai pie straujāka paātrinājuma vai lādējot hibrīda bateriju. To ieteicams neiztukšot līdz galam un gaitā palādēt piespiedu kārtā, lai krosovers izmantotu pilnu jaudas režīmu. Elektriskā sniedzamība ir ap 90 km. Ieraugot, ka ar pilnu bāku var nobraukt 1000 km jau pats par sevi ir labs rādītājs, gluži kā dīzelim. Kad baterija ir tukša, patēriņš no 2,5 litriem uzkāpj līdz 7, kas tāda izmēra automašīnai joprojām ir cienījami.
Chery Tiggo 8 ir savas īpatnības. Salona spogulis ir platleņķa, laikam, lai redzētu kas notiek aizmugurējos sēdekļos. Taču automašīna, kas brauc tieši aiz muguras šķiet esam tālu, lai gan tepat vien ir. Tiggo 8 priekšējais panelis atgādina citus krosoverus no Ķīnas. Līdzīgs spidometra ekrāna dalījums un liels, daudzām un dažādām funkcijām pilns ekrāns vidū. Bet kā noregulēt spoguļus? Kā izrādās - no stūres. Fizisku pogu Chery nav pat biežāk lietojamām funkcijām, tāpēc atliek vai nu ekrāns vai stūre, pat tik vienkāršai lietai kā stāvbremze.
Bet - vai Tiggo 8 tomēr nav pārāk dārgs. Par 40,5 tūkstošiem eiro iznāk arī pazīstamāki plug-in hibrīdi. Atbilde ir dāsnais aprīkojums un salona iekārtojums. Pasažieru sēdeklim pat ir atlokāms komforta atbalsts kājām. Vēl tikai jāpiestrādā pie balstiekārtas, jo tur Chery inženieriem nav pieticis laika vai uzmanības. Tiggo 8 brauc līgani, bet visai vienkārši. Tiggo 8 ir arī gana kluss, un tam ir labas kvalitātes head-up displejs, LED matricu gaismas un ielokāmi durvju rokturi.
Chery importētājs ir Wess Mobility. Kamēr zīmolam nav pašam sava autosalona, šos automobiļus var apskatīt Chery pop-up veikalā TC Spice.