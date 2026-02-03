“Pata Saldus” noraida apgalvojumu par nepamatotu līgumu iekļaušanu valdības lēmuma izpildē
Kokrūpnieki 2023. gadā aicināja novērst cenu veidošanās mehānisma radīto nevienlīdzību un nodrošināt vienādus konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem, komentējot dienesta pārbaudes komisijas ziņojumu par valsts atbalstu kokrūpniekiem, pauda SIA "Pata Saldus" valdes priekšsēdētājs Gatis Zommers.
Viņš skaidroja, ka 2023. gada nogalē nozare lūdza nevis "glābt uzņēmumus", bet labot sekas, ko radīja AS "Latvijas valsts meži" (LVM) kļūdainais cenošanas mehānisms.
Zommers min, ka šis mehānisms praksē izrādījās "brāķis" - tas mākslīgi uzturēja cenas krietni virs tirgus līmeņa, padarot Latvijas ražotājus nekonkurētspējīgus pret kaimiņvalstīm. Ņemot vērā LVM dominējošo stāvokli koksnes tirgū, šim mehānismam bija būtiska ietekme uz visu nozari. Tāpēc kokrūpniecības uzņēmumi ar Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācijas starpniecību aicināja novērst cenu veidošanās mehānisma radīto nevienlīdzību un nodrošināt vienādus konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem.
Savukārt apgalvojums, ka SIA "Pata" grupas uzņēmumu līgumi nepamatoti iekļauti Ministru kabineta (MK) lēmuma izpildē, pēc Zommera teiktā, neatbilst faktiem.
Viņš atzīmē, ka attiecīgie līgumi bija noslēgti nevis ar "Pata", kā tas norādīts dienesta pārbaudes komisijas ziņojumā, bet ar SIA "Pata Jēkabpils" un SIA "Pata Saldus". Abi šie uzņēmumi ir LVM ilgāka termiņa sadarbības partneri.
Tāpat Zommers pauda uzskatu, ka publiskajā telpā patlaban notiek mērķtiecīga fokusa maiņa no cēloņa uz sekām, kas liedz sabiedrībai objektīvi izvērtēt situāciju.
LETA jau vēstīja, ka dienesta pārbaudes komisija secināja, ka 2023. gada nogalē valdības atbalstu saņēmušo kokrūpniecības uzņēmumu finanšu stāvoklis 2023. gadā nebija sistemātiski vai strukturāli nestabils.
Komisijā norāda, ka 2023. gada informatīvais ziņojums "Par Latvijas kokrūpniecības nozares konkurētspēju negatīvi ietekmējošo faktoru mazināšanu" bijis sagatavots nekvalitatīvi un tajā sniegtā informācija bija vienpusēja, jo balstījās tikai uz nozares asociācijas viedokli, bet Zemkopības ministrija (ZM) neveica visaptverošu analīzi.
Pārbaudes komisija secināja, ka minētā ziņojuma sagatavošanā netika iesaistīta LVM, netika veikta visaptveroša datu iegūšana un analīze, kas, komisijas ieskatā, norāda uz objektivitātes trūkumu.
Vienlaikus komisijā norāda, ka kopš minētā ziņojuma izstrādes, virzības un izpildes ir jau pagājuši divi gadi, līdz ar to atbilstoši Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumam nevar ierosināt disciplinārlietu. "Līdz ar to var secināt, ka ir iestājies noilgums," teikts komisijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā.
Vērtējot izpildi, komisijā secināts, ka divi uzņēmuma "Pata" līgumi tika nepamatoti pievienoti, izpildot minēto informatīvo ziņojumu un tam sekojošo protokollēmumu. Minētajā protokollēmumā teikts, ka ZM kā LVM akciju turētājai jānodrošina, ka no 2024. gada 1. janvāra LVM skujkoku zāģbaļķu piegāžu ilgāka termiņa līgumos piemēro vidējās svērtās zāģbaļķu cenas, kas attiecīgam periodam noteiktas LVM īstermiņa pārdošanas procedūrā.
"Pata Saldus" 2024. gadā strādāja ar 61,39 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8,2% mazāk nekā gadu iepriekš, un uzņēmums guva peļņu 4,316 miljonu eiro apmērā pretēji zaudējumiem gadu iepriekš.
"Pata Saldus" reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 541 990 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ar "Pata" un SIA "Kubit" starpniecību ir Uldis Mierkalns.