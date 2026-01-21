Lietuvu pamet restorānu tīkls "Vapiano"
Itāliešu restorānu tīkls "Vapiano" beigs darbību Lietuvā, portālam "Lrytas" paziņojusi "Vapiano" vadītāja Baltijas valstīs un Somijā Marena Uibo.
Viņa sacīja, ka "Vapiano" pēdējā darba diena Lietuvā būs 4. februārī. "Vapiano" Lietuvā ir divi restorāni, un abi atrodas Viļņā.
Uzņēmums "Piano Ozas", kas pārvalda restorānu tīklu "Vapiano" Lietuvā, atlaidīs visus darbiniekus. Uibo uzsvēra, ka "Piano Ozas" nepiesaka bankrotu, bet aizies no tirgus, pildot visas juridiskās saistības, kas saistītas ar slēgšanu.
Pēc Lietuvas Nodarbinātības dienesta ziņām, kopumā darbu zaudēs 35 cilvēki.
Dienesta pārstāve Milda Jankauskiene informēja, ka darbu zaudēs desmit virtuves darbinieki, astoņi maiņas vadītāji, septiņi zāles darbinieki un seši trauku mazgātāji. Pēc viņas teiktā, darbinieku atlaišana ir plānota no 4. līdz 13. februārim.
Darbinieki tiks atlaisti saskaņā ar Darba likuma 57. pantu, kas paredz, ka uzņēmuma vadība ir pieņēmusi lēmumu par uzņēmuma likvidāciju. "Darba līgumi tiek izbeigti, jo darba devējs (..) ir pieņēmis lēmumu par darbības izbeigšanu," komentēja Jankauskiene.
"Piano Ozas" ir reģistrēts Viļņā un darbojas kopš 2010. gada.
Saskaņā ar Lietuvas Reģistru centra datiem uzņēmuma ieņēmumi finanšu periodā no 2023. gada maija līdz 2024. gada maijam bija 901 500 eiro, bet tīrie zaudējumi bija 127 800 eiro.
"Vapiano" franšīzes pārvaldītājs Baltijā un Somijā ietilpst Igaunijas uzņēmēja Margusa Linnamē kontrolētajā holdingā "MM Grupp". Pieci "Vapiano" restorāni atrodas Igaunijā, viens Latvijā un divi - Somijā.
Pasaulē darbojas vairāk nekā 150 "Vapiano" restorāni vairāk nekā 30 valstīs.